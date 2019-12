Intossicato da hashish bimbo di 19 mesi rischia la vita | arrestati gli zii

Bimbo di 19 mesi in pronto soccorso in stato di incoscienza : Intossicato da hashish : Ieri pomeriggio una 25enne si è recata al pronto soccorso dell’ospedale San Camillo di Roma con il suo bambino di appena 19 mesi in stato di incoscienza : al piccolo è stata riscontrata un’intossicazione da hashish . Sul posto sono intervenuti i poliziotti dei commissariati Monteverde, Colombo e Montemario: sono stati arrestati per detenzione di droga ai fini di spaccio i fratelli della mamma, di 26 anni il primo e minorenne ...

Bimbo di 19 mesi Intossicato dall'hashish - è in gravi condizioni. Denunciati i genitori : Un Bimbo di 19 mesi è arrivato ieri sera in gravi condizioni in ospedale a Roma per una presunta intossicazione da hashish. A dare l’allarme un medico del San Camillo. Sul posto la polizia che ha denunciato i genitori del Bimbo, un 39enne e una 25enne, e arrestato i fratelli della madre per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Durante una perquisizione in casa, gli agenti hanno trovato circa 200 grammi di cocaina e un ...