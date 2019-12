Il cibo del futuro è a nord

Manovra - Coldiretti : 1/3 del budget vacanze nel cibo - è la prima voce : Il cibo batte l’alloggio e diventa la voce principale del budget delle famiglie in vacanza in Italia, con circa un terzo della spesa di italiani e stranieri destinato alla tavola, per un importo complessivo stimato nel 2019 in oltre 30 miliardi all’anno, il massimo storico di sempre, proprio mentre in Manovra passa il via libera all’aumento fino a 10 euro della tassa di soggiorno nei Comuni mete top del turismo. E’ quanto emerge dallo ...

Matera 2019 - Coldiretti : “Il cibo è la prima ricchezza del Paese - vale il 25% del PIL” : Il cibo è diventato la prima ricchezza del Paese con la filiera agroalimentare estesa, dai campi agli scaffali e alla ristorazione, che raggiunge in Italia una cifra di 538 miliardi di euro pari al 25% del Pil ed offre lavoro a 3,8 milioni di occupati. E’ quanto emerge dall’indagine Coldiretti sul “Il valore del cibo in Italia” presentata alla 1° giornata nazionale cibo e cultura, il principale evento di chiusura del programma di Matera 2019, ...

Terremoto Albania - il racconto del pompiere italiano : “La gente ci ferma - ci ringrazia - ci offre cibo e regali. E continua ad avere paura” : La gratitudine: “Quando ci vedono, ci fermano per strada e ci ringraziano: ci offrono da mangiare, ci danno i dolci, ci vogliono fare regali”. Il trauma: “Hanno paura perché le scosse continuano”. La consapevolezza: “Ci ringraziano perché si rendono conto che non sono organizzati”. Si rendono conto che la fatica lenta e dolorosa per tornare alla normalità del giorno prima – dopo che tutto è sconvolto – passa anche dalle mani di chi parla, grandi ...

Ha l’abitudine di lasciare del cibo sul comodino vicino al letto - si ritrova dentro l’orecchio uova di scarafaggi : Un uomo aveva una pessima abitudine: mangiare la sera letto e lasciare il cibo che avanzava sul comodino e poi mettersi a dormire. A parere dei medici questa è stata la causa dei dolori che aveva all’orecchio e che l’hanno costretto ad andare dal dottore che ha capito che il suo orecchio era pieno di uova di scarafaggi. L’uomo aveva sempre prurito e, a tratti, dolore molto forte e aveva capito che qualche insetto potesse essergli entrato ...

cibo - artigiani e un’iconica mongolfiera : rinasce Città dell’Altra Economia : Roma – Spazi per l’artigianato creativo, la moda e la cucina. Incubatori per imprese start up. Location museali e laborarori per prodotti artistici made in Roma. Aule didattiche, giardini di apicoltura e luoghi dedicati alla produzione e alla vendita di prodotti alimentari etici e a chilometro zero. E forse un’iconica mongolfiera che potrebbe diventare il simbolo del nuovo campo boario. Per il momento sono suggestioni. Per ...

Si fa presto a dire sushi. Guida alla degustazione del cibo dei Millennials : Andrea Cuomo Storia, tipologie, presentazione ed «etichetta» Occhio alla qualità del pesce ma anche al riso F amolo alla giapponese. Strano ma ormai nemmeno troppo, visto che i Millennials sono nativi del sushi e che per loro usare le bacchette è agevole come arrotolare degli spaghetti attorno a una forchetta. Ma andare una volta a settimana in un sushi bar, magari in un terribile «all you can eat» non vuol dire conoscere a menadito ...

Cosa mangeremo nel 2020? I dieci trend del cibo che ci aspettano : (foto: Pixabay) Cosa mangeremo nel 2020? Quali saranno le tendenze a tavola, nei ristoranti e sugli scaffali dei supermercati? Whole Foods Market prova a fare la sua previsione annuale indicando i dieci trend in fatto di cibo per l’anno che verrà (e di solito ci azzecca). Dai prodotti ottenuti con agricoltura rigenerativa (che permette cioè di recuperare terreni esausti) alle super farine, dai sapori dell’Africa occidentale ai menu ...

Corretta cultura del cibo e coltivazioni sostenibili : il Centro di Ricerche Agro-Ambientali dell’Università di Pisa compie 30 anni : compie 30 anni il Centro di Ricerche Agro-Ambientali “Enrico Avanzi” (CiRAA) dell’Università di Pisa, una realtà unica in Toscana che dalla sua fondazione ad oggi ha sempre operato per promuovere una Corretta cultura del cibo e per sviluppare sistemi di coltivazione e di allevamento sostenibili e rispettosi dell’ambiente. Per festeggiare questo anniversario venerdì 25 ottobre dalle 9 nella sede del Centro (via vecchia di Marina, 6, ...

cibo - i paladini dell’alimentazione all’italiana dimostrano ignoranza. Altro che tradizione : Ci mancavano (anche se non ne sentivamo il bisogno) i paladini dell’italianità alimentare, i crociati del Cibo “autentico”. Dopo l’indignazione scatenata dalla proposta del vescovo di Bologna, cardinal Matteo Zuppi, di preparare tortellini con carne di pollo affinché anche i musulmani potessero partecipare alla festa di San Petronio, ora le proteste si alzano contro la Coop, colpevole di voler vendere carne macellata secondo il metodo halal, ...

ANBI : non c’è cibo senza acqua - determinanti le scelte della prossima PAC : La lotta alla fame nel mondo “non può prescindere dalla disponibilità d’acqua, perché anche le risorse idriche non sono distribuite in modo omogeneo sulla superficie terrestre; secondo i dati dell’ONU, su una popolazione mondiale di oltre 7 miliardi e mezzo di persone, circa un miliardo non ha accesso all’acqua potabile e circa due miliardi e mezzo non ne dispone a sufficienza per le pratiche igieniche ed alimentari“: a ricordarlo, ...

Cervello - prof. Maira : "Il sonno è più utile del cibo". VIDEO : Quasi 100 miliardi di neuroni, più di 150mila miliardi di sinapsi e gli assoni, una sorta di “superstrada”, lunghe fibre di connessione tra le cellule, che coprono una lunghezza totale di 160mila chilometri, più di un terzo della distanza dalla Terra alla Luna. È il Cervello. Ed è più grande del cielo, come racconta nel suo ultimo libro il professor Giulio Maira, neurochirurgo all’Istituto Humanitas di Milano e un amore sconfinato per l’organo a ...

Il cibo per la salute della pelle : il consumo di mandorle riduce le rughe del viso : Sono molti i regimi anti-invecchiamento disponibili, ma una recente ricerca suggerisce che un delizioso complemento ai consueti metodi di cura della pelle potrebbe trovarsi in dispensa, piuttosto che nella trousse per il trucco: si tratta infatti delle mandorle. Un nuovo studio pilota condotto da ricercatori della University of California, Davis[1] ha evidenziato che uno spuntino quotidiano di mandorle al posto di altri snack senza frutta secca ...

Pellicola alimentare - il futuro è nel guscio dei crostacei : svolta nella conservazione del cibo : I ricercatori della Rudn University di Mosca sono riusciti a ottenere un composto per realizzare nuove pellicole alimentari per conservare il cibo. I dati, pubblicati su Food Chemistry, dimostrano che questa nuova tecnologia avrebbe un'efficacia pari a quella degli antibiotici. Le "pellicole del fu

Coldiretti : “In Italia 16 miliardi di cibo finite nel bidone della spazzatura nell’ultimo anno” : In Italia sono finiti nel bidone alimenti e bevande per un valore di 16 miliardi di euro nell’ultimo anno. E’ quanto afferma la Coldiretti nel commentare il rapporto sullo Stato dell’alimentazione e dell’agricoltura 2019 (Sofa) presentato dalla Fao, che apre la Settimana mondiale dell’alimentazione. Particolarmente rilevanti a livello nazionale sono gli sprechi domestici che – denuncia Coldiretti – rappresentano in valore ...