Gazzetta | al Napoli manca un regista | per scelta Ancelotti non lo ha inseguito sul mercato

Gazzetta : Napoli - operazione rinnovo. De Laurentiis pronto a vendere tutti - anche Koulibaly : La via della pace sembra essere stata intrapresa, ma quello che è accaduto avrà strascichi lunghi, scrive la Gazzetta dello Sport, e sicuramente influenzerà quelle che saranno le scelte della società per il prossimo mercato Nelle intenzioni del presidente c’è una rifondazione dell’organico, una sorta di rigenerazione del gruppo, soprattutto dopo quanto accaduto all’inizio di questo mese e le conseguenze che, ancora oggi, condizionano l’armonia ...

Gazzetta : i calciatori del Napoli non apprezzano che si pensi che siano attaccati al solo denaro : È arrivato il giorno dell’incontro, quello tra il presidente De Laurentiis e la squadra del Napoli che non si vedono e non si parlano dalla notte del 5 novembre, dalla notte dell’ammutinamento. Non sarà un colloquio sereno e disteso, sottolinea oggi la Gazzetta dello Sport, l’incontro che ci sarà oggi (ma potrebbe slittare a domani) a Castel Volturno non sarà un finale da favola, della serie «e vissero felici e contenti». Perché se ...

La Gazzetta esalta la prestazione del Napoli ad Anfield : L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport celebra il pari del Napoli ad Anfield contro il Liverpool. La grande notte del Napoli ad Anfield. Così l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport celebra gli azzurri dopo il pari col Liverpool, risultato prestigioso oltre che fondamentale. Questo è l’estratto riportato dalla redazione di ForzAzzurri.net: “La qualificazione agli ottavi di Champions non è ancora ...

Gazzetta : Mertens e il Napoli hanno ritrovato il gol - adesso devono ritrovare il sorriso : È una notte particolare quella di Anfield per Dries Mertens che si è visto togliere anche l’orgoglio di poter scendere in campo con la fascia di capitano che gli sarebbe spettata per anzianità. Ed è anche per questo, scrive Maurizio Nicita sulla Gazzetta dello Sport, che lo abbiamo visto al 21′ Zittire Anfield e incedere a petto in fuori, senza esultare, con tanta rabbia dentro. È un gol che, oltre di essere tecnicamente perfetto, ...

Gazzetta : surreale fare una conferenza stampa senza poter parlare della crisi del Napoli : Clima surreale, scrive la Gazzetta dello Sport, a proposito della conferenza stampa di ieri di Carlo Ancelotti la conferenza stampa di vigilia, imposta dalla Uefa, e subita dal club azzurro che continua a imporre il silenzio stampa. Per cui dell’argomento più importante, su quanto successo nelle ultime tre settimane tra ammutinamenti e multe, non si può parlare Ancelotti ha giocato in difesa, ma col sorriso per cercare di restituire alla ...

Gazzetta : le cifre delle multe di tutti i calciatori del Napoli : Il presidente De Laurentiis è tornato a Napoli e con lui le raccomandate sono partite ieri mattina dall’ufficio di Bologna dell’avvocato Grassani. Ora di dovrà attendere la decisione del Collegio arbitrale che dovrebbe arrivare entro febbraio. La Gazzetta dello Sport ha calcolato, in base agli stipendi di ciascun calciatore del Napoli, a quanto dovrebbero ammontare le multe Chi pagherà più di tutti per l’ammutinamento ...

Gazzetta : Napoli - anche Insigne riceverà una multa del 50%. Dovrà pagare 350mila euro : Tutto è andato come preventivato, le multe sono partite e adesso non resta che attendere che la battaglia legale con i calciatori abbia inizio. Una sola novità, come riporta la Gazzetta dello Sport, Allan non sarà l’unico calciatore a ricevere una multa pari al 50% dello stipendio. Aurelio De Laurentiis ha chiesto la stessa sanzione anche per Lorenzo Insigne che non è stato convocato per Liverpool: soffre per una contusione al braccio ...

Napoli - la Gazzetta demolisce Ancelotti : “Ha fallito” : Napoli, la Gazzetta demolisce Ancelotti: “Ha fallito” L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” scrive in merito alla situazione in casa Napoli, soffermandosi su quelli che sono i numeri di Carlo Ancelotti e criticando in maniera aspra il suo operato. Il tecnico di Reggiolo per il quotidiano ha già fallito, i dati sono impietosi e raggiungere gli ottavi ad oggi è l’obiettivo minore che lui possa raggiungere. Mai così male ...

Pagelle Gazzetta: i voti di Milan-Napoli. Bene Lozano
Pagelle Gazzetta: vediamo le votazioni scelte giocatore per giocatore. Bene Lozano! Pagelle Gazzetta: i voti di Milan-Napoli – Come sempre il nostro portale vi fornisce le Pagelle de La Gazzetta dello Sport in tempo reale a partita quasi terminata. Il match di oggi che si è disputato tra Milan e Napoli ha visto fronteggiarsi due

Probabili formazioni Gazzetta: così il Napoli si schiererà contro il Milan
Ultimissime calcio Napoli: le Probabili formazioni de La Gazzetta dello Sport Probabili formazioni Gazzetta – All'interno di una videografica pubblicata pochi minuti fa, il portale online de La Gazzetta dello Sport fa il punto sulla probabile formazione con cui il Napoli scenderà in campo questa sera. Una sfida decisiva che vedrà Carlo Ancelotti tornare ancora

Formazione Milan-Napoli - Gazzetta: Ancelotti conferma il 4-4-2 con Mertens e Callejon in panchina
Non ci dovrebbero essere più dubbi, almeno per la Gazzetta dello Sport, sulla Formazione del Napoli che affronterà oggi il Milan. Nonostante i tanti richiami al possibile 4-3-3, Ancelotti continuerà ad andare in campo con il suo modulo il 4-4-2. Partiranno Insigne e Lozano come copia d'attacco dal momento che Milik è ancora fuori. Out invece Mertens e Callejon, come preventivato in questi giorni, spazio finalmente per Elmas a destra e

Gazzetta : il turnover tattico ha danneggiato il Napoli : Milan-Napoli è stata presentata ovunque come la sfida tra le due deluse del campionato, le due formazioni che maggiormente hanno evidenziato problemi in questo avvio di campionato. Secondo la Gazzetta dello Sport il tecnico non è riuscito a trasformare il Napoli come avrebbe voluto Ancelotti non riesce a dare un’identità alla squadra e non è (soltanto) questione di infortuni. Un’opera incompiuta, questo è il Napoli di Ancelotti per ...

Milan-Napoli - probabili formazioni Sky e Gazzetta. Diretta tv streaming e pronostico
Milan-Napoli TV: le ultimissime dai campi, Ancelotti verso il 4-4-2. Fuori Mertens e Callejon? Dove vedere la partita Milan-Napoli TV – Questa sera mancano ormai 24 all'inizio del match contro il Milan. Per la squadra di Carlo Ancelotti iniziano ad emergere i primi dettagli riguardo la probabile formazione. L'incontro che si

