Dl fisco | è scontro sul carcere ai grandi evasori e sulle fondazioni | la maggioranza si

(Di lunedì 2 dicembre 2019) Dopo 14 ore passa il dl Fiscale, collegato alla Legge di Bilancio, con il via libera della commissione Finanze della Camera e l’approvazione – nonostante il voto contrario di Italia Viva e l’abbandono dei lavori da parte dell’opposizione – anche delle norme che inaspriscono le pene per gli(ma in minor misura per i reati minori). Adesso il testo è atteso in Aula a Montecitorio per la discussione generale. Ma èanche. In sostanza laha approvato un emendamento che rinvia l’equiparazione delle normea quelle sui partiti. Dura la reazione di Matteo Renzi finito al centro delle polemiche per l’inchiesta sulla fondazione Open: «Di giorno sui social fanno i moralisti, di notte in commissione salvano le loro» Di giorno sui social fanno i moralisti, di notte in commissione salvano ...

