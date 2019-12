Benevento senza freni | adesso è quasi un caso unico

anteprima24

(Di lunedì 2 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minuti– Non si può parlare di unicità, ma siamo comunque davanti a un risultato straordinario. Grazie alla vittoria del Penzo ilsi è assicurato nove punti di vantaggio sul gruppo delle terze in classifica, margine che dall’introduzione dei play off solo il Mantova 2005/2006 ha potuto vantare dopo quattordici giornate. Come in molti ricorderanno quella stagione non si concluse nel migliore dei modi per i virgiliani, che furono sconfitti dal Torino nell’ultimo atto dei play off, comparsi per la prima volta sulla scena del campionato cadetto proprio in quell’anno. Fatta eccezione per quel Mantova e l’attuale, non si trovano situazioni simili, a meno che non si voglia tener conto della Juventus 2006/2007 chei nove punti di penalizzazione sarebbe stata prima a+9 sul Bologna (terzo). In tutti gli ...

