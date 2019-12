Blastingnews

(Di domenica 1 dicembre 2019) La polizia postale ha lanciato l’allarme: in tuttasi va sempre più diffondendo unaportata a termine attraverso i telefoni cellulari. Tutto parte con una chiamata, o ancora più spesso con un semplice squillo che arriva da un numero straniero; la maggior parte delle volte proviene dalla Tunisia, anche se con il passare del tempo aumentano sempre di più i prefissi di altri Paesi stranieri. Ogni volta l’ignaro utente non fa in tempo a rispondere, perché linea cade subito. In molti, spinti da curiosità, decidono di comporre quel numero: è in quell’esatto momento che cadono nel tranello. Infatti la nuova chiamata prosciuga ildel malcapitato. Questi raggiri, comunemente chiamati, già erano apparsi durante lo scorso inverno: negli ultimi giorni si sta assistendo ad una nuova ondata di truffe, con decine di segnalazioni. L’espediente dell’audio dei film a luci ...

vincecamaggio : Telefonate truffa: boom in Italia di Ping calls, le chiamate che prosciugano il credito - moryzerotre : Telefonate truffa, lo squillo prosciuga il credito: ecco i prefissi pericolosi, dalla Tunisia al Kosovo… - PaoloX68 : RT @ElioLannutti: Telefonate truffa, lo squillo prosciuga il credito: ecco i prefissi pericolosi, dalla Tunisia al Kosovo -