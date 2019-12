ilnapolista

(Di domenica 1 dicembre 2019) “Mancini è sempre stato un uomo fortunato. I suoi primi veri sorteggi hanno solo tenuto la sua strada”. E’ il commento di Marioai sorteggi per l’Europeo, sul Corriere della Sera. Ci è, scrive, “per quel che vale un calendario 7 mesi prima delle gare. E per quello che vale in assoluto, perché le squadre che passano saranno 2 perpiù le 4 migliori terze. In sostanza ben 16 su 24. Anche ilpiù difficile, quello con Germania, Francia e Portogallo, può non eliminare nessuno, sarà anzi probabilmente così”. La Svizzera, che pure neldi qualificazione ha fatto pochi punti, 17, ha vinto lo stesso. “C’era una povertà diffusa. Sappiamo che le qualificazioni a un Europeo portano in campo piccolissimi Paesi e tanti giocatori fuori dai campionati dominanti. Non conta chi passa il turno, ma come lo ...

napolista : Sconcerti: ci è andata benissimo. La #Turchia avversario più temibile ma il girone non sarà il problema dell'… - sscalcionapoli1 : Sconcerti: “Vittoria dell’andata è stata il canto del cigno. Il Napoli ha bisogno di una squadra nuova”… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: ON AIR - Sconcerti: 'La vittoria dell'andata è stata il canto del cigno, il Napoli ha bisogno di una squadra nuova' htt… -