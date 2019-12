Moreno Merlo | il referto medico e il confronto con Paola Caruso a Domenica Live video

Moreno Merlo : “Paola disse : facciamo finta - andiamo da Barbara d’Urso” : La versione di Moreno Merlo: “Paola mi ha detto: facciamo finta, andiamo dalla d’Urso e poi ci lasciamo” Barbara titubante, poi spunta un referto dell’ambulanza Moreno Merlo è sbarcato nello studio di Domenica Live per difendersi dalle accuse ricevute dall’ex Paola Caruso la scorsa settimana. Innanzi a Barbara d’Urso ha raccontato una versione totalmente diversa […] L'articolo Moreno Merlo: “Paola ...

Domenica Live - Moreno Merlo choc : “Paola Caruso mi ha picchiato” : Moreno Merlo, dichiarazione choc a Domenica Live: “Paola Caruso mi ha schiaffeggiato” Ormai Domenica Live è una Domenica part-time, piena di argomenti specialmente polemici e affatto allegri, a differenza della Domenica In di Mara Venier che può vantare interviste come quelle al grande Paolo Bonolis. Oggi da Barbara d’Urso è stato ospite Moreno Merlo, ex fidanzato di Paola Caruso, che ha fatto delle confessioni choc sulla sua ...

Chi è Moreno Merlo : età - vita privata e carriera del deejay ex tentatore : deejay, palestratissimo e appassionato di moda e di tatuaggi. Sono questi i segni particolari di Moreno Merlo, uno dei tentatori dell’edizione 2019 di Temptation Island. Conosciamolo più da vicino. Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI L’identikit di Moreno Merlo, tentatore di Temptation Island Moreno Merlo è nato a Moncalieri, […] L'articolo Chi è Moreno Merlo: età, vita privata e carriera del deejay ex ...

Domenica Live : Moreno Merlo e le Due Henger Protagoniste! : Barbara D’Urso annuncia una calda Domenica Live. Vedremo la replica di Moreno Merlo a Paola Caruso e lo scontro finale tra Eva Henger e la figlia. Ecco cosa ci attende la diretta Domenicale di Barbara D’Urso! Barbara D’Urso ha finalmente annunciato gli ospiti che Domenica pomeriggio ci terranno compagnia. Dalle anticipazioni possiamo essere certi che sarà una puntata veramente molto interessante. Barbarella infatti tratterà due argomenti ...

Paola Caruso - l'ex Moreno Merlo risponde alle accuse : «Interpretazione da Oscar». E porta le prove a Domenica Live : Moreno Merlo, ex di Paola Caruso, sarà ospite di Domenica Live. Lo anticipa Barbara D'Urso, nel corso dell'ultima puntata settimanale di Pomeriggio 5. Il giovane risponderà alle...

Paola Caruso a Domenica Live ecco cosa è successo con Moreno Merlo : A “Domenica Live” Paola Caruso parla della rottura con il fidanzato Moreno Merlo, dice, «per motivi gravissimi»«Io pensavo fossimo una famiglia. Quando veniamo qui, riceviamo un rimborso spese, lo sai. Lui quando siamo tornati mi ha detto che non gli bastava. Io gli avevo già dato parte del mio rimborso. Lui voleva andare a fare i reality. Voleva sfruttare la visibilità». «Sapeva che cercavo un padre per mio figlio. Sono fragile in ...