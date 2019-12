Manette evasori, Confindustria irritata

"Non è certamente il proliferare di interventi penali il modo corretto per combattere l'evasione". E' il commento disull' accordo trovato dalla maggioranza sull' inasprimento del carcere per i grandi. "E un approccio iper-repressivo" continuache avverte: "Non è certamente questo proliferare di interventi penali, volti a criminalizzare il mondo dell'impresa, il modo corretto per combattere l'evasione e far crescere l'economia del Paese".(Di domenica 1 dicembre 2019)