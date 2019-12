LIVE Napoli-Bologna | Serie A calcio 2019-2020 in DIRETTA | aggiornamenti in tempo reale

Highlights Slavia Praga-Inter 1-3 e LIVErpool-Napoli 1-1 : video e tabellini dei match : Highlights Slavia PRAGA INTER- L’Inter trionfa contro lo Slavia Praga grazie alla doppietta di Lautaro Martinez e al gol di Lukaku. Inter cinica, perfetta e pronta a puntare dritta agli ottavi di di finale di Champions League. Ora servirà battere il Barcellona nell’ultima partita della fase a gironi o ripetere lo stesso risultato del Borussia […] L'articolo Highlights Slavia Praga-Inter 1-3 e Liverpool-Napoli 1-1: video e ...

L’elogio di Sacchi : «Il Napoli a LIVErpool ha mostrato orgoglio e professionalità» : L’elogio di Sacchi al Napoli di Liverpool. Sulla Gazzetta dello sport Arrigo Sacchi promuove a pieni voti il Napoli di Liverpool. Ovviamente dedica al match l’apertura della sua rubrica Champions, anche se il titolo è su Inter e Juventus. I titoli non li fa lui. La partita più difficile è toccata al Napoli degli ammutinati. Al comando della “navicella” azzurra c’è Ancelotti, uno dei più grandi allenatori del mondo, uomo paziente e ...

Ma che malattia hanno quelli che “sì però il Napoli a LIVErpool ha fatto catenaccio”? : Noi del Napolista conosciamo abbastanza bene (eufemismo) l’ambiente Napoli, nel senso dei tifosi. Ne scriviamo quotidianamente, da anni. Con posizioni che vengono definite provocatorie, in realtà sono pensieri persino mitigati. E ieri abbiamo avuto la presunzione, l’illusoria idea che tutti i tifosi del Napoli avessero vissuto una serata meravigliosa. Una di quelle partite che non dimentichi, che ti restano addosso, sulla pelle, con ...

Sky - Marani : “Napoli - a LIVErpool qualcosa è cambiato” : Matteo Marani si è espresso sul momento del Napoli dopo la trasferta in Inghilterra Il vicedirettore di Sky ha parlato del pareggio degli azzurri ad Anfield ai microfoni dell’emittente satellitare: “A Liverpool è successo qualcosa. C’è stata un’opera di cucitura all’interno dell’ambiente Napoli nelle 24 ore che hanno preceduto la partita, quelle in cui gli azzurri sono stati a Liverpool. Ancelotti e ...

Per i giornali - l’impresa è la vittoria dell’Inter a Praga. Che vuoi che sia il pari del Napoli a LIVErpool : Una foto a tutta pagina, Lukaku e Lautaro che festeggiano, con un cuoricino grafico che incornicia la stretta di mani. Il titolo sparato a caratteri cubitali: “LU-LA PARK”. Sulla Gazzetta dello Sport il Napoli che pareggia a casa della squadra più forte del mondo è confinato in un box sotto l’ascella di Lukaku: “Riscatto Napoli”, titolo in scala 1:10. Nel sommario quella dell’Inter contro lo Slavia Praga è ...

Champions League – Tifosi del Napoli nei guai : 5 arresti a LIVErpool : Serata amara per i Tifosi del Napoli a Liverpool: 5 arresti nella nottata di Champions League Nonostante la serata positiva, terminata con un pareggio soddisfacente in Champions League, che ha permesso al Napoli di bloccare ancora una volta il Liverpool campione d’Europa, i Tifosi partenopei hanno qualche problemino di troppo da risolvere. Cinque supporter del Napoli sono stati infatti arrestati a Liverpool dalla polizia del ...

CorSera : ci voleva il LIVErpool per riavere il Napoli : “Ci voleva il Liverpool per riavere il Napoli. Ci voleva l’urlo di Anfield Road, la fortezza dove nessuno esce vittorioso da 46 partite di Premier e dove tutti — succedeva da sette gare — perdono nei gironi di Champions, per svegliarlo”. Lo scrive il Corriere della Sera, analizzando la prestazione della squadra di Ancelotti ad Anfield. Il Napoli esce dall’involuzione in cui era piombato, che lo aveva paralizzato e ...

Highlights Slavia Praga-Inter 1-3 e LIVErpool-Napoli 1-1 : video e tabellini dei match : Highlights Slavia PRAGA INTER- L’Inter trionfa contro lo Slavia Praga grazie alla doppietta di Lautaro Martinez e al gol di Lukaku. Inter cinica, perfetta e pronta a puntare dritta agli ottavi di di finale di Champions League. Ora servirà battere il Barcellona nell’ultima partita della fase a gironi o ripetere lo stesso risultato del Borussia […] L'articolo Highlights Slavia Praga-Inter 1-3 e Liverpool-Napoli 1-1: video e ...

Napoli - col LIVErpool cuore ritrovato e un grosso calcio alla crisi : Andando oltre confine, il Napoli ha ritrovato d?un colpo tutto ciò che sembrava aver perso in campionato dando un calcio alla crisi. Purtroppo non la vittoria, perché è...

Napoli ferma il LIVErpool - ora basta un punto : Il Napoli ritrova se stesso in Champions e nel tempio di Anfield costringe al pareggio il Liverpool. Agli azzurri basta ora un punto per ottenere matematicamente la qualificazione agli ottavi di finale. Ma la squadra di Ancelotti rimane in corsa anche per la conquista del primo posto nel girone perche' lo svantaggio dai campioni d'Europa, grazie al pareggio di questa sera, rimane fermo a una sola lunghezza. E la squadra di Klopp nell'ultima ...

LIVErpool-Napoli : Il gambone di Koulibaly che neutralizza l’uscita a vuoto di Meret : Uno. La sorpresa nella formazione. Callejon fuori. Il giocatore meno escluso dai titolari degli ultimi anni viene lasciato in panchina non per turnover e non per infortunio. È più di una scelta tecnica. È una scelta di compatibilità umorale considerando il José visto sabato contro il Milan. Di Lorenzo fa l’ala. Tocca 40 palloni. Due. Il gagliardetto del Liverpool scambiato prima della partita. È il sesto che il Napoli porta in sede nell’ultimo ...

LIVErpool-Napoli - scontri tra tifosi e la polizia : 5 napoletani arrestati : A riportare la triste notizia è il Mirror: cinque tifosi del Napoli sono stati arrestati nei minuti precedenti il calcio d'inizio di Liverpool-Napoli. I supporters azzurri sono stati...

Mirror : 5 tifosi del Napoli fermati per disordini prima della partita col LIVErpool : Il Mirror riporta di cinque tifosi del Napoli arrestati per disordini fuori allo stadio di Anfield prima della partita del Liverpool. La polizia ha confermato che i cinque uomini, arrestati con l’accusa di una serie di reati tra cui il disordine violento e oltraggio a pubblico ufficiale sono in stato di fermo Tre uomini, di 29, 31 e 45 anni, sono stati arrestati con l’accusa di oltraggio, mentre un uomo di 30 anni é stato arrestato ...

LIVErpool-Napoli - Ancelotti su De Laurentiis : “il disgelo c’è già - anche se stasera faceva molto freddo” : “Ottenere un pari qui non è mai facile, eravamo in partita anche se abbiamo sofferto abbassandoci molto. Ma contro di loro non c’è altra maniera per uscire vivi da qui. Il girone si è messo bene, con l’ultima in casa. E’ stata una buona serata”. Così Carlo Ancelotti, allenatore del Napoli, commenta ai microfoni di Sky il pareggio contro il Liverpool ad Anfield. Sulla differenza di rendimento fra campionato e ...