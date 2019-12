huffingtonpost

(Di domenica 1 dicembre 2019)città dei duele. Anche a Taranto, simbolo della fragilità e dell’incertezza, terra dove migliaia di operai dell’Ilva a fine dicembre non sapranno ancora se avranno o meno un lavoro, in una domenica di sole sono spuntate le. Hanno messo appena la faccia fuori dall’acqua: in piazza dell’Immacolata, nel cuore della città nuova, c’erano tra le mille e le duemila persone, a tentar di contarle. Poche, per una città ferita come quella pugliese, prima abbandonata dalla scelta di una vita tra lavorare o ammalarsi a causa dell’inquinamento dello stabilimento, poi ingannata da promesse di ripartenze e bonifiche ambientali e ora ripiombata verso una totale incertezza sul futuro. Qui le, in contrapposizione alla Lega, si sono radunate per gridare la necessità di ...

Yogaolic : RT @HuffPostItalia: Le sardine faticano a nuotare nella città dei due mari - HuffPostItalia : Le sardine faticano a nuotare nella città dei due mari - UrbanUlysses : @FannyStravato @Alyenante faticano a riconoscersi.questa protesta avversa i nemici più grande degli ultimi anni:il… -