Infortunio Kluivert | dà una spallata e si fa male | per la Roma entra Perotti

calcionews24

(Di domenica 1 dicembre 2019)per, tegola per la: il giocatore commette fallo su un avversario e si ferma! Le condizioni dell’olandese Justin, vittima di un, costringe laad un cambio forzato nel match contro l’Hellas Verona. Il giallorosso, colpendo un avversario fallosamente con unada dietro al 33′, si fae rimane a terra. Al suo posto dentro. Resta da capire l’effettiva entità del problema fisico dell’attaccante: si attende un report medico. Leggi su Calcionews24.com

forzaroma : #VeronaRoma, #Kluivert esce per infortunio alla coscia: al suo posto #Perotti - GoalItalia : Infortunio muscolare per Kluivert: sostituito nel primo tempo di #VeronaRoma ?? - Fantacalcio : Roma, infortunio per Kluivert: al suo posto Perotti -