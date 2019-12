Grey’s Anatomy 15 | anticipazioni puntate in onda lunedì 2 dicembre su La7

dituttounpop

(Di domenica 1 dicembre 2019) Grey’s15 lesu La7in prima tv in chiaro,e trame. Prosegue l’appuntamento in chiaro su La7 con la stagione 15 di Grey’s. I nuovi episodi, il 18 e il 19, andranno ina partire dalle 21:15,su La7.La serie continua a macinare successi negli Stati Uniti e anche per questo è già stata rinnovata per una diciasettesima stagione. Ecco le trame degli episodi che andranno instasera: Episodio 18 Trova il senso All’interno del Grey-Sloan, Maggie sperimenta delle stanze speciali per controllare lo stress come alternativa ai farmaci. DeLuca continua a permettere che l’aver dovuto rivivere l’esaurimento nervoso di suo padre, influenzi negativamente il suo lavoro e la sua relazione con Meredith. Amelia e Link lavorano su una paziente che è a rischio paralisi e cercano di ...

17Whitealtair : RT @martinaawn: Ma c'erano dubbi? Cristina Yang non è solo il miglior personaggio di grey's anatomy ma è il miglior personaggio mai scritto… - martinaawn : Ma c'erano dubbi? Cristina Yang non è solo il miglior personaggio di grey's anatomy ma è il miglior personaggio mai… - meninaems2 : Marquei como visto S16E07 of Grey's Anatomy! #GreysAnatomy #tvtime -