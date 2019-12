Caserta | tragedia sull' Appia | dodicenne in bici travolto e ucciso da un' auto in corsa

Blastingnews

(Di domenica 1 dicembre 2019) Tragico incidentea Strada Statale, in prossimità del tratto di strada che collega i comunini di Arienzo e Santa Maria a Vico. Un ragazzino di soli dodici anni è stato improvvisamenteda una Fiat Bravo mentre viaggiava a bordo della sua: nonostante gli immediati soccorsi e i disperati tentativi dei medici, per Paolo non vi è stato però nulla da fare. Il tragico impatto e i soccorsi I fatti si sono verificati nel tardo pomeriggio di ieri, sabato 30 novembre, al confine tra Arienzo e Santa Maria a Vico, lungo la trafficata Strada Statale. Paolo Zimbardi, ragazzino di soli 12 anni, stava viaggiando in sella alla suacletta all'altezza del supermercato Lidl quando è stato investito da un veicolo che procedeva nella sua stessa direzione: alla guida della Fiat Bravo, un uomo di 30 anni residente a San Felice in Cancello, comune situato in provincia di ...

