Ascolti | ancora una vittoria per Tu si que vales

Ascolti tv - ‘Adrian’ scende ancora : Rai Uno in vetta con 'La Famiglia von Trapp’ : La quarta puntata dello show di Celentano su Canale 5 ha registrato il dato più basso della stagione, ben lontano da quello...

Ascolti TV Social Auditel 12 novembre 2019 : Il Collegio domina ancora - record di 50.000 Tweet nel trending topic : Social Auditel 12 novembre 2019: Il Collegio primo trend, record di 50.000 Tweet nel trending topicNumeri pazzeschi per “Il Collegio” che continua a fare scintille sui Social, in particolare su Twitter. L’hashtag ufficiale #IlCollegio è primo trend, inserito nelle tendenze mondiali, con +50.000 Tweet. Si vanno ad aggiungere tendenze correlate come: Mario +107.000 Tweet (Mario Tricca); Mario Tricca +5.800; Claudia +39.300; Vilma ...

Ascolti tv - Rai1 vince con Giallini-Gassmann : 'Chi l'ha visto?' batte ancora 'Oltre la soglia' : 3 milioni di telespettatori e il 14% di share per il film 'Se Dio viole', la fiction di Canale 5 non decolla

Fra Adrian e Adriano gli Ascolti calano ancora - : Laura Rio Nonostante l'arrivo della cavalleria guidata da Maria De Filippi, anche la seconda puntata di Adrian-Adriano ha raccolto bassi ascolti. ancora meno della settimana scorsa: per lo show 3.439.000 spettatori con uno share del 13,71 e per il cartone animato a seguire solo 1.527.000 spettatori per l'8,69 per cento. C'era da aspettarselo perché quando una cosa comincia male, è quasi impossibile recuperare. E la vicenda del ...

Ascolti Barbara D’Urso : Live supera il 14%. Montalbano ancora leader : Barbara D’Urso: crescono gli Ascolti di Live Non è la D’Urso. Montalbano vince in replica Una puntata ricca di ospiti e di contenuti quella di Live Non è la D’Urso di lunedì 11 novembre. Tanti gli argomenti affrontati: dal talk sulle suore incinte, in cui Paolo Brosio ha litigato con Barbara D’Urso, all’intervista di Gabriel Garko e il faccia a faccia tra Stefania Pezzopane e Simone Coccia, fino alla giovane Magalì ...

Celentano e Adrian - Mediaset piange ancora : Ascolti - il ritorno delude nonostante i super ospiti : Va male ad Adriano Celentano e a Mediaset la scommessa della seconda stagione di Adrian. A 9 mesi dal discusso esordio, lo show live più cartone animato non si risolleva negli ascolti, pur con una formula più vivace e decisamente più snella: 3,869 milioni di telespettatori con il 15,41% di share, e

Ascolti tv sabato 2 novembre : vince ancora Tu sì que vales - bene Verissimo : Ascolti tv 2 novembre 2019, chi ha vinto la sfida del sabato sera: Tu sì que vales contro la replica di Ulisse Anche gli Ascolti tv di sabato 2 novembre hanno premiato Canale 5. Il programma di Maria De Filippi e la sua folta squadra continuano a segnare numeri molto alti, come spettatori e come […] L'articolo Ascolti tv sabato 2 novembre: vince ancora Tu sì que vales, bene Verissimo proviene da Gossip e Tv.

Ascolti tv giovedì 24 ottobre - Un Passo dal Cielo batte ancora tutti : i risultati : Ascolti tv, la finale di Eurogames contro Un Passo dal Cielo contro A raccontare comincia tu. Ecco tutti i risultati Ieri sera su canale 5 è andata in onda l’ultima puntata di Eurogames, la rivisitazione del vecchio Giochi senza frontiere, condotto dalla scoppiettante coppia formata da Ilary Blasi e Alvin. La Rai invece su Rai […] L'articolo Ascolti tv giovedì 24 ottobre, Un Passo dal Cielo batte ancora tutti: i risultati proviene da ...