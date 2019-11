Piketty mi picchiò varie volte Ora mente e | come altri | dà la colpa alla

Fonte : huffingtonpost

(Di sabato 30 novembre 2019) A dieci anni dalle pesanti accuse di violenza che lo coinvolsero, i riflettori sono tornati ad accendersi su Thomas, celebre economista francese,quella vicenda. L’ex ministra e sua ex Aurélie Filippetti lo querela e riapre caso sulle violenze subite. Oggi la Filippetti parla al Corriere della Sera, affermando: “mi picchiò piùe ora mi addossa la”.L’economista, infatti, avrebbe affermato che la Filippetti era violenta con le sue tre figlie piccole, tanto da decidere di cacciarla di casa. L’ex ministra ha risposto querelandolo per diffamazione e riaprendo il caso.“Nel 2009 lo avevo denunciato per violenze che non riguardavano solo quella sera ma erano ripetute. E ho ritirato la denuncia solo dopo la sua dichiarazione scritta. Aveva riconosciuto episodi di violenza ripetuti e se ne era ...

