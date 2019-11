Oroscopo Bilancia | dicembre | difficoltà a livello amoroso

Blastingnews

(Di sabato 30 novembre 2019) Il mese diè giunto. Come si concluderà il 2020 per i nati sotto il segno della? Scopriamo di seguito le stelle con il lavoro, l'amore la salute per il periodo compreso tra l'1 ed il 312019. Di seguito anche consigli per poter affrontare nel migliore dei modi le festività natalizie. Negli ultimi tempi i nati sotto il settimo segno zodiacale hanno vissuto dei momenti sottotono adella forma fisica. Ci sono state delle preoccupazioni sia lavorative che economiche che hanno creato delleemotive ed inevitabilmente psicofisiche. In campoci sono state delle crisi, soprattutto per le coppie che da tempo stavano affrontando delle. Molte le persone che hanno preso delle decisioni definitive riguardo il proprio rapporto. Alavorativo, invece, non è stato semplice affrontare alcuni rallentamenti e. Qualcuno ha ...

Pegasofree777 : RT @redcatontheroof: Oroscopo cattivissimo 2020: Ariete - Avrete le corna Toro - Come l'Ariete Gemelli - Non sarete mai unici Cancro - Biso… - Bilancia_astro : 30/nov/2019: Amore e Coppia => Per saperne di più: - Bilancia_astro : 30/nov/2019: Oroscopo del giorno => Per saperne di più: -