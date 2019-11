Le Sardine in piazza a Napoli con "il pernacchio" di De Filippo VIDEO

Le Sardine riempiono Firenze - in piazza si canta "Bella Ciao". VIDEO : La centralissima piazza della Repubblica stracolma e le vie limitrofe affollate, con migliaia di manifestanti che cantano “Bella ciao”: le Sardine (CHI SONO) riempiono anche Firenze con canti e slogan. Come si vede nel VIDEO qui sopra pubblicato, tra i cartelli esposti “La Toscana non si Lega”, “Non ci facciamo inscatolare”, e le consuete Sardine colorate. Per gli organizzatori i manifestanti sono 40mila. La manifestazione è in concomitanza ...

Sardine ancora in piazza - in 2500 per il primo evento in Friuli Venezia Giulia : Proseguono in tutta Italia le mobilitazioni delle Sardine: 2.500 persone si sono date appuntamento in piazza della Repubblica, a Monfalcone, in provincia di Gorizia, per il primo evento organizzato in FVG. Successo anche a Pesaro. La reazione di Salvini: "La vita è troppo bella e troppo breve per passare il tempo ad arrabbiarsi. Prima o poi li incontrerò".Continua a leggere

«Napule è» - «Bella Ciao» e pernacchia : piazza Dante invasa da migliaia di Sardine : Flash mob delle «sardine» a Napoli. Dopo Bologna, Modena e Sorrento, l'opposizione al segretario della Lega Salvini tocca il capoluogo campano: alle 19 parte la manifestazione...

Sardine - lo sgambetto della Lega In Friuli gli soffia la piazza in centro : Una pista da ghiaccio all’interno di un villaggio natalizio, i cui lavori di allestimento sono stati anticipati (rispetto alle iniziali delibere) dall’amministrazione comunale del Carroccio di ben 9 giorni. La Lega mette il bastone fra le ruote alla manifestazione regionale delle SardineFVG in programma oggi a Monfalcone alle 17 in piazza della Repubblic Segui su affaritaliani.it

Sardine : il 14/12 a Roma - ‘riempiremo piazza San Giovanni’ : Roma, 30 nov. (Adnkronos) – “Fervono i preparativi delle Sardine Romane che stanno lavorando per scendere in piazza, unite e consapevoli che questo fenomeno sta risvegliando l’intera nazione. Siamo di fronte a un momento storico particolare, il nostro impegno è quello di dare il massimo per opporci alla politica dell’odio”. Si legge in una nota delle Sardine di Roma che danno appuntamento per sabato 14 ...

Sardine - post sulla pagina Fb : ‘Su Rete 4 non ci vedrete mai - ospiti a Piazzapulita’ : Le Sardine annunciano una sorta di boicottaggio di Rete 4, anzi, solo di “certi programmi” della terza Rete Mediaset, ma la notizia non riesce a trovare la giusta risonanza sui mass media. Il post pubblicato sulla pagina ufficiale ‘6000 Sardine’ del movimento nato a Bologna per protestare contro Matteo Salvini, è infatti datato mercoledì 27 novembre. Ma a riprendere la notizia sono stati due giorni dopo, il 29, solamente il quotidiano Libero e ...

Il Black Friday dell'ambiente : in piazza con gli studenti anche le "Sardine" : Il giorno degli sconti "svuota-magazzini" è preso di mira dal movimento ambientalista Fridays For Future perché specchio di...

Sciopero per il clima - Sardine in piazza con i Fridaysforfuture : Oggi le manifestazioni per l'ambiente in 100 città italiane. E per la prima volta ci saranno "pesci" accanto ai giovani ambientalisti dopo l'invito arrivato una settimana fa dai ragazzi che si ispirano a Greta Thunberg

Friday for Future - anche le Sardine in piazza a Roma : Rete della Conoscenza, Unione degli Studenti e Link aderiscono al quarto sciopero globale per il clima. Oggi è prevista la partecipazione ai cortei in centinaia di città e decine di iniziative negli atenei.Giacomo Cossu, coordinatore nazionale di Rete della Conoscenza, spiega: “Torniamo in piazza con Fridays for Future perché vogliamo un altro mondo in cui vivere, libero dalla minaccia del cambiamento climatico. Il ...

Genova - 8mila Sardine in piazza : “Dimostrazione che c’è spazio per un politica diversa - senza paura e rancori” : Non c’era Matteo Salvini in città e le elezioni sono ancora lontane in Liguria eppure ieri sera, a Genova, in 8mila si sono dati appuntamento in piazza De Ferrari, sotto il palazzo della Regione, per manifestare il proprio dissenso rispetto alla propaganda “identitaria e razzista” che per i promotori dell’iniziativa è principalmente incarnata dalla Lega e dai partiti sovranisti. Sono le “Sardine” genovesi e, come a Bologna e nelle altre ...

Piacenza - duemila Sardine in piazza Duomo : ‘Non è finita - ci saremo anche dopo le elezioni’ : Cantano “Bella ciao”, intonano cori contro Matteo Salvini e sventolano i cartelli con il motto “Piacenza non si Lega”. Sono almeno 2mila i piacentini che giovedì sera si sono trovati in piazza Duomo, nel cuore della città, per il raduno delle sardine. Mattia Santori, organizzatore e portavoce della prima piazza bolognese, è intervenuto durante la serata rinnovando l’invito che ispira l’iniziativa: “Torniamo in pizza”. A Genova e nella città ...