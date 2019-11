Francesco Scianna ' Sono timido | da piccolo mi vedevo un mostricciattolo' | Verissimo

Il processo - fiction : Francesco Scianna parla del finale a Verissimo : Verissimo, Francesco Scianna sul finale de Il processo: “Non si saprà nulla fino all’ultimo” Ospite per la prima volta a Verissimo, Francesco Scianna ha parlato della fiction di Canale5 Il processo, della sua straordinaria carriera di giovane attore acclamato, dei suoi esordi nel mondo del cinema e della sua vita privata. L’attore, intervistato da Silvia Toffanin, ha rivelato qualcosa su Il processo, la serie tv che è ...

“Il processo” ecco tutti i dettagli della nuova fiction di Canale 5 con Vittoria Puccini e Francesco Scianna : Venerdì 29 novembre, in prima serata su Canale 5, al via la nuova serie “Il processo”, che vede protagonisti Vittoria Puccini e Francesco Scianna. La serie tv, prodotta da Lucky Red con il sostegno del Comune di Mantova, è un legal thriller in 8 episodi per 4 prime serate creato da Alessandro Fabbri, in collaborazione con Laura Colella ed Enrico Audenino. Diretta da Stefano Lodovichi, vanta nel cast anche Camilla Filippi, Simone Colombari, ...

Francesco Scianna a Blogo : "Il Processo non ha nulla da invidiare alle serie internazionali. Il pubblico si appassionerà molto" (Video) : Francesco Scianna sarà il protagonista de Il Processo, la nuova serie di Canale 5 che andrà in onda a partire da venerdì 29 novembre 2019, in prima serata.L'attore siciliano interpreterà la parte dell'avvocato difensore Ruggero Barone, avvocato penalista, ambizioso, senza scrupoli e vanitoso, che avrà l'occasione della vita quando gli verrà offerta l'occasione di difendere Linda Monaco, esponente dell'alta società mantovana accusata di aver ...

VITTORIA PUCCINI E Francesco SCIANNA/ Video Le Iene - lei : 'Mai ricevuto avances' : VITTORIA PUCCINI e FRANCESCO SCIANNA nell'intervista doppia de Le Iene Show: l'attore, '3 cose che guardo in una donna? Labbra, tette, c*lo'.

Il Processo : anticipazioni del legal thriller con Vittoria Puccini e Francesco Scianna : Una trama intricata che ruota intorno all'efferato omicidio della diciassettenne Angelica che vedrà schierarsi nell'aula di tribunale i due protagonisti del legal thriller italiano "Il Processo": il Pubblico Ministero Elena Guerra, interpretato dalla star di "Elisa di Rivombrosa", Vittoria Puccini e l'avvocato Ruggero Barone, interpretato dal romantico protagonista di "Baaria", Francesco Scianna. La trama La fiction, distribuita in otto puntate, ...