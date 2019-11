Francesco Chiofalo copre le labbra gonfie | “Non mi sento a mio agio | continue le minacce

Fonte : forzazzurri

(Di sabato 30 novembre 2019) Non è un bel momento per, ex protagonista di Temptation Island, che nelle ultime ore è corso in ospedale a causa di quella che sembrerebbe essere a tutti gli effetti una reazione allergica. È stato lui stesso a raccontare l’accaduto sui social, pubblicando una serie di video in cui mostra ai suoi followers lee turgide.ha mostrato anche la sua agitazione, condividendola con i fan, seriamente preoccupati dall’ennesimo episodio di allarme: “Guardate cosa mi è successo alle. Guardate le mie. Sto andando al pronto soccorso. Non so cosa mi sia successo. Mi sono gonfiato tutto. Sono pieno di macchie. Lemi si sono gonfiate all’improvviso. Sto correndo al pronto soccorso. Sono molto preoccupato”. La denuncia di cyberbullismo ai suoi danni Lacrime e agitazioni che si sommano, nel corso di un anno burrascoso, dopo la ...

Notiziedi_it : Francesco Chiofalo svela come sta e si sfoga per le critiche: ‘Io vittima di cyberbullismo’ - blogtivvu : Francesco Chiofalo, come sta? “Labbra ancora gonfie, potrei soffocare” - - GenovaOn : Francesco Chiofalo ricoverato in ospedale con le labbra enormi: “Si gonfiano da sole, ho paura”… -