Fatemi vedere Star Wars | esaudito l' ultimo desiderio di un malato

(Di sabato 30 novembre 2019) Alessandro Zoppo “: L’ascesa di Skywalker” uscirà al cinema il 18 dicembre 2019, ma un fan in fin di vita potrebbe non riuscire a vederlo: Disney gli organizza una proiezione in ospedale "Che la forza sia con te, fino alla fine". A recapitare il messaggio sono proprio loro, i personaggi di: L’ascesa di Skywalker, il nono eEpisodio della saga che uscirà al cinema il 18 dicembre 2019. Al Rowans Hospice di Waterlooville, in Inghilterra, è successo qualcosa di speciale nel Giorno del ringraziamento: l’attesissimo film di J.J. Abrams, che pone fine alla “Skywalker Saga” dopo 42 anni, è stato proiettato in anteprima assoluta per due persone: unterminale e suo figlio. L’uomo, appassionato del franchise fantascientifico di George Lucas, aveva espresso quest’in rete. Prima che sia troppo tardi, perché la sua malattia potrebbe non ...

