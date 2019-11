Elodie bollente come non mai in intimo Scattano gli applausi e qualcuno chiama il 118

caffeinamagazine

(Di sabato 30 novembre 2019) La cantanteha un enorme talento da un punto di vista musicale. Fondamentale la sua esperienza ad ‘Amici’, dove gli italiani hanno avuto l’occasione di ammirarla per la prima volta. L’artista però ha anche un’altra caratteristica molto importante: la sua stupefacente bellezza. E non di rado la mostra apertamente anche sui social. Il suo fisico è praticamente impeccabile, le curve sono mozzafiato e fantastici sono anche i suoi occhi e lo sguardo. E proprio poche ore fa si è resa protagonista di una pubblicazione davvero hot. Immagini che hanno fatto impazzire di gioia i suoi fan, che non hanno potuto far altro che omaggiarla con decine di commenti. E c’è pure chi ha invocato l’arrivo del 118 perché non si stava sentendo bene alla vista celestiale di. (Continua dopo la foto) Di profilo, con addosso una straordinaria lingerie in ...

KontroKulturaa : Elodie sensuale senza un filo di trucco: posizione bollente e curve da perdere la testa [FOTO] - -