È bufera sui costi di Fabio Fazio

Francesco Chiofalo imita una persona che soffre di attacchi di panico è bufera sui social : Francesco Chiofalo qualche giorno fa avuto un confronto con una blogger dove aveva rivolto alcuni appellativi poi ha postato un video, poi rimosso, in cui imitava una persona affetta da attacchi di panico. Dopo le critiche post servizio tv, sono continuati gli attacchi sul social per il nuovo post e nonostante il video sia stato rimosso, è stato poi salvato da qualche follower e di nuovo diffuso sul web. Francesco allora ha preso parola dal ...

Bordata pazzesca di Platini : ”Il VAR è una grande ca**ata”. bufera sui social : Bordata pazzesca di Platini: ”Il VAR è una grande ca**ata”. Bufera sui social LE DICHIARAZIONI DA FAZIO – Durante la trasmissione in onda su Rai 3 ”Che tempo che fa”, Michel Platini lancia una Bordata pazzesca contro l’attuale sistema del VAR presente in Italia come in molte altre nazioni europee che si stanno adattando alla […] Leggi tutto L'articolo Bordata pazzesca di Platini: ”Il VAR è una ...

No al farmaco meno caro. bufera sui dirigenti Aifa "Danno per 200 milioni" : Francesca Angeli La Corte dei Conti indaga 9 membri dell'Agenzia Favorivano il medicinale dieci volte più costoso Hanno favorito la prescrizione del farmaco più costoso, limitando quella del principio equivalente che costava 11 volte di meno. Hanno provocato un danno da centinaia di milioni di euro alle casse dello Stato: 200 afferma la Corte dei Conti. Non solo: hanno anche condizionato la possibilità di cura di tanti pazienti. La ...

Brexit - è bufera sui soldi russi ai Tory. Imbarazzo Johnson : Il premier Boris Johnson ha ha preferito rinviare la pubblicazione del rapporto a dopo le elezioni ma lui stesso è chiamato a risponde dei legami con un gruppo di oligarchi russi

Non è l'Arena - Giletti saluta la figlia di Salvini : «Ciao da zio». È bufera sui social : È polemica sui social per uno scambio di battute fra Matteo Salvini e Massimo Giletti a "Non è l'Arena". In collegamento con la trasmissione di La 7, l'ex vicepremier...

Guendalina Canessa spende 14mila euro in 15 minuti di shopping. bufera sui social : “Vergognati”. Lei : “Lo faccio per mia figlia” : L’ex gieffina Guendalina Canessa ha fatto discutere durante la sua partecipazione a “Pomeriggio Cinque”. Durante il talk con Barbara d’Urso è stato mostrato un filmato in cui la Canessa si è lanciata in uno shopping sfrenato, senza badare a niente, comprando borse e scarpe di lusso a prezzi da capogiro. Il risultato? Uno scontrino da quasi quindici mila euro, accumulato in soli quindici minuti di shopping senza limiti: esattamente 14.492 euro. ...