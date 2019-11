Delitto Novi Ligure | Erika De Nardo si è sposata

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 30 novembre 2019) "Desi è". A darne annuncio è Don Antonio Mazzi, il sacerdote che nel 2011, all'indomani della scarcerazione della ragazza, accusata di duplice omicidio, l'accolse nella sua comunità di recupero per detenuti "Exodus" di Lonato (Brescia). Una notizia destinata a suscitare non poche polemiche quella delle nozze di, i cui trascorsi sono ben noti alla cronaca giudiziaria e al pubblico. Il 21 febbraio del 2001, la ragazza - all'epoca un'adolescente di 16 anni – uccise con ben 40 coltellate la madre Susy Cassini (41) e il fratellino di 11 anni, Gianluca De(trafitto al corpo con un coltello da cucina per 57 volte dopo un precedente tentativo di annegamento e uno di avvelenamento con topicida), nella casa familiare in via Don Beniamino Dacatra 12, nel quartiere Lodolino di. La sedicenne, dichiarata colpevole e condannata a 16 anni di reclusione ...

