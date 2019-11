Damiani | ' CR7 chiuderà la carriera alla Juventus | i detrattori si dovranno ricredere'

Blastingnews

(Di sabato 30 novembre 2019) Quest'oggi laha lavorato sul campo in vista della gara di domani contro il Sassuolo: l'attacco bianconero, dopo il turno di riposo di Bergamo, sarà di nuovo guidato da Cristiano Ronaldo. CR7 sta meglio e sta smaltendo il problema al ginocchio che lo ha condizionato nelle ultime settimane. Proprio il rendimento dell'ultimo periodo di Cristiano Ronaldo ha scatenato diversi dibattiti e ipotesi sul suo futuro. In molti hanno anche ipotizzato un possibile addio del portogheseJuve. Non è di questo parere Oscarche nel suo intervento a TMW Radio, ha spiegato che CR7laa Torino: "Finirà la suaJuve, isi", ha dichiarato l'ex calciatore e procuratore.vede un futuro bianconero per CR7 Cristiano Ronaldo, nell'ultimo mese, è stato al centro di molte discussioni, soprattutto dopo la sostituzione avvenuta ...

