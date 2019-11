Calabria | imprenditore anti-racket De Masi | ' M5S ci ripensino su Callipo'

liberoquotidiano

(Di sabato 30 novembre 2019) Roma, 30 nov. (Adnkronos) - "Ho passato 4 giorni a telefonare singolarmente a ogni parlamentare calabrese dei 5 Stelle. Li ho supplicati uno per uno. Ma non ci sono riuscito. Ora vediamo se conin campo, saranno illuminati sulla via di Damasco...". Nino Dedi G

riotta : Nati per 'Aprire il Parlamento come una scatoletta di tonno!', ricordate no?, i #M5S @beppe_grillo potrebbero finir… - RaiNews : Elezioni #Calabria, Pippo #Callipo si candida ha deciso di candidarsi alle regionali del 26 gennaio prossimo per il… - you_trend : ??? Regionali in #Calabria (26 gennaio): l'imprenditore Pippo #Callipo sarà il candidato del centrosinistra. -