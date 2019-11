Uomini e Donne | Giulio Raselli Rivela Perché Non Ha Una Scelta!

Fonte : gossipnews.tv

(Di venerdì 29 novembre 2019) Il Trono Classico diin questa stagione sta avendo non pochi problemi. Dopo la scelta anticipata di Alessandro Zarino e l’attuale situazione complicata con Veronica, ancheè in un momento difficile. Adesso ha svelatonon ha ancora una scelta.è in un momento difficile e per questo non ha unaIl Trono Classico diin questo periodo sta avendo non pochi problemi. Prima le segnalazioni e le polemiche, poi la scelta anticipata di Alessandro Zarino che ha concluso il suo trono scegliendo Veronica. Infine adesso, proprio Veronica, che nel frattempo è diventata una nuova tronista, hato di pensare ancora ad Alessandro. Insomma la situazione in generale è molto ingarbugliata. In questa confusione si inserisce anche. Il tronista hato di non avere ancora una scelta e quindi rimarrà ancora ...

FiorellaMannoia : Vi abbraccerei uno ad uno. ??????A Piacenza un evento più unico che raro: un corteo di uomini contro la violenza sull… - ivanscalfarotto : Come governo dovremmo scusarci per queste nomine di soli uomini e impegnarci a che non accada più. È statistica, no… - marcocappato : I blitz antidroga sono peggio che inutili. Dal giorno dopo, nuove bande sostituiscono le vecchie. Nel frattempo, ab… -