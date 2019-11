Sono state emesse cinque misure cautelari nell’ambito delle indagini sull’omicidio di

A Roma Sono state arrestate 50 persone per un traffico di droga che faceva capo a Fabrizio “Diabolik” Piscitelli - l’ultras della Lazio ucciso in agosto : A Roma sono state arrestate 50 persone per un traffico di droga che faceva capo a Fabrizio “Diabolik” Piscitelli, l’ultras della Lazio ucciso in agosto al Parco degli Acquedotti. I magistrati ritengono che Piscitelli fosse a capo di un’organizzazione criminale che controllava

In Nigeria Sono state liberate circa mille persone ingiustamente sospettate di avere legami con Boko Haram : In Nigeria sono state liberate dal carcere 983 persone sospettate, a torto, di avere legami con il gruppo terroristico islamista di Boko Haram: alcune di loro erano detenute da più di tre anni. L’esercito «non vuole trattenere civili innocenti», ha

34 persone Sono state arrestate a Como per evasione fiscale e bancarotta fraudolenta : A Como sono state arrestate 34 persone indagate da ottobre nella cosiddetta indagine “Nuovo Mondo”: sono accusate di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte per oltre tre milioni di euro, occultamento e distruzione di documenti contabili, e bancarotta per distrazione di 12

19 persone Sono state arrestate a Napoli - con l’accusa di far parte del clan camorristico Mauro del rione Sanità : Martedì mattina a Napoli sono state arrestate 19 persone con le accuse di associazione a delinquere di stampo camorristico, associazione a delinquere dedita al traffico di stupefacenti, estorsioni aggravate dal metodo e dalla finalità mafiosa. Farebbero parte del clan camorristico

Paola Barale : “Io fluida? Ci Sono state voci su di me e non erano vere” : Ospite di Pierluigi Diaco, Paola Barale si è concessa per una lunga intervista durante la puntata del 23 novembre scorso di Io e Te. Dal suo rapporto con la televisione fino alle relazione sentimentali (spesso finite male), Paola Barale non ha esitato a rispondere alle domande riguardanti anche la sua sessualità fugando, una volta per tutti, i dubbi di qualcuno che l’ha definita “fluida”. “Tu sei fluida, uno perde qualsiasi tipo di identità ...

Paola Barale : “Con gli uomini sono una scema - quasi una geisha. Io fluida? Ci Sono state parecchie voci su di me…” : “sono una scema io con gli uomini, sono stata quasi una geisha e poi ho capito che le geishe hanno ragione di esistere laddove c’è un contratto, esiste il ruolo. Altrimenti poche geishe ragazze. Ci vuole parità altrimenti se ne approfittano, non capiscono”. A dirlo è Paola Barale che, ospite di Io e Te, ha raccontato per la prima volta aspetti inediti della sua vita privata confessando, tra le altre cose, a Pierluigi Diaco il suo ...

Quante donne Sono state uccise dall'inizio dell'anno : L'ultimo caso oggi, a Giardinello, nel Palermitano, dove una trentenne rumena incinta è stata uccisa a coltellate dall'amante dopo che lo aveva minacciato di rivelare la relazione alla moglie. Nei primi dieci mesi di quest'anno sono stati 95 in Italia gli omicidi con vittime femminili, quasi uno ogni tre giorni: 80 commessi in ambito familiare/affettivo e 60 all'interno di una relazione di coppia. Nel 2018, le donne uccise erano state ...

La Thailandia mette a dieta i monaci buddisti : “La metà sono obesi - a decine Sono state amputate le dita di mani e piedi” : La Thailandia mette a dieta i monaci buddisti. È la Cnn, con un lungo reportage sul campo a Bangkok, a raccontare dell’impennata dei monaci in sovrappeso. Su circa 350mila religiosi con mantello color zafferano quasi la metà è obesa e mette a rischio la propria salute. Come viene spiegato nel servizio sono almeno due le cause di questo ingrassare fuori misura dei monaci. Intanto esistono regole e abitudini rigidissime nei monasteri e nella vita ...

Sardine - Romano Prodi contro Giorgia Meloni : "Forse non le Sono bastate". Tutto l'imbarazzo della sinistra : "Non conoscono nessuno degli ideatori". Romano Prodi, un po' imbarazzato, deve smentire le accuse lanciategli da più parti di essere "il manovratore" delle Sardine, il movimento anti-Salvini nato una settimana fa in piazza Maggiore, nella "sua" Bologna. Ultima a sospettare del professore è stata Gio

In Colombia ci Sono state grosse proteste contro il governo : Nella notte fra giovedì e venerdì in Colombia ci sono stati diverse proteste contro il governo in tutto il paese, e in alcuni casi i manifestanti si sono scontrati con la polizia. Le proteste hanno coinvolto soprattutto sindacati, studenti e

Due guardie carcerarie che erano di turno quando Jeffrey Epstein si suicidò Sono state accusate di aver falsificato i registri di quella notte : Due guardie carcerarie che erano di turno la notte in cui si suicidò il finanziere statunitense Jeffrey Epstein sono state accusate di aver falsificato i rapporti compilati in seguito. Le due guardie sono accusate di non aver controllato ogni trenta

133 persone Sono state arrestate in Turchia perché accusate di essere vicine al religioso Fethullah Gülen : In Turchia sono state arrestate 133 persone sospettate di essere legate al gruppo accusato di aver organizzato il tentato colpo di stato del 2016. Lo ha scritto l’agenzia di stampa di stato Anadolu, che ha spiegato che 82 delle 133

A Firenze e Pisa il fiume Arno si è molto ingrossato - alcune strade Sono state chiuse : Nelle ultime ore il fiume Arno si è molto ingrossato, causando problemi e disagi soprattutto a Firenze e Pisa. A Firenze la protezione civile ha invitato a non fermarsi sull’argine e sulle sponde del fiume, ed è stata chiusa al

Maltempo - devastate le cascate di Saturnia : le famose terme Sono allagate : La situazione è critica su tutto il territorio di Manciano, che ospita le terme di Saturnia: sul posto il sindaco Mirco Morini, oltre agli uomini della Protezione civile, dai carabinieri, dalla polizia municipale. Ma le piogge incessanti hanno provocato danni in tutta la Toscana.Continua a leggere