Shenmue 3 | Guida all’enigma del campanile nel Villaggio di Bailu

Shenmue 3 : Guida ai gettoni – Come ottenerli - scambiarli e rivenderli : In Shenmue 3 a differenza del passato dove si poteva scommettere il denaro a disposizione per vincerne dell’altro, vi è un nuovo sistema che potrebbe sembrare inizialmente complesso da capire, per questo motivo vi spiegheremo Come funziona. Guida ai gettoni in Shenmue 3 In Shenmue 3 vengono introdotti i gettoni, i quali possono essere inizialmente acquistati e successivamente moltiplicati grazie alle scommesse. Per ...