Serie B | Crotone-Cittadella | la partita è live su DAZN

Serie BKT 13esima giornata un rigore evitabile provocato da Crociata condanna il Crotone alla quarta sconfitta stagionale. Pitagorici non più al secondo posto : Benevento 2 Crotone 0 Marcatori: Viola ( R ) 11°, Improta 94° Benevento (4-4-2): Montipò, Maggio, Gyamfi, Antei,

Serie BKT 12esima giornata il Crotone torna al successo contro il forte Ascoli : Crotone 3 Ascoli 1 Marcatori: Crociata 6°, Simy 34°, Marrone (autorete), Mazzotta 86° Crotone (3-5-2): Cordaz, Golemic, Marrone, Gigliotti, Mustacchio

Pronostici Serie B - i consigli di CalcioWeb per la 12^ giornata : il Crotone torna alla vittoria : Pronostici Serie B – Si gioca la dodicesima giornata di Serie B. Un turno che promette spettacolo nella Serie cadetta. Ad aprire sarà Crotone-Ascoli, anticipo del venerdì. Sei le partite in programma sabato, tra le quali Juve Stabia-Benevento, Perugia-Cittadella ed Empoli-Pescara, tre i posticipi domenicali, che vedranno impegnate tra le altre Chievo e Salernitana. I consigli di CalcioWeb per gli appassionati di ...

Crotone-Ascoli - Serie B 12^ giornata : la partita in tv su Rai Sport venerdì 8 novembre : La dodicesima giornata di Serie B prenderà il via venerdì sera in Calabria con l’interessante confronto in zona play off tra Crotone e Ascoli. Le due squadre sono separate da una sola lunghezza in favore dei pitagorici, i quali occupano il terzo posto con gli stessi punti (18) di Chievo, Pordenone e Salernitana; mentre i bianconeri marchigiani a quota 17 sono in condominio con Empoli e Cittadella. I rossoblù di Giovanni Stroppa fino a due ...

Serie BKT 11esima giornata seconda sconfitta consecutiva - prima allo Scida - del Crotone che perde la seconda posizione : Crotone 2 Perugia 3 Marcatori: Iammello 12°, Melchiorre 52°, Mustacchio 57°, Di Chiara 64°, Mustacchio 92° Crotone (3-5-2): Cordaz, Golemic,

Risultati Serie B - 10^ giornata – I parziali a fine primo tempo : Crotone - Ascoli e Pisa avanti : Risultati Serie B – Anche in cadetteria si scende subito in campo per il turno infrasettimanale. 10^ giornata che si gioca quasi interamente al martedì con ben otto gare alle 21. Le due prime della classe, Crotone e Benevento, sfidano rispettivamente Chievo (a Verona) e Cremonese (al Vigorito). Sfida interessante quella tra Perugia ed Ascoli, la Salerninata va a Pisa mentre l’Empoli ospita lo Spezia. Il programma ...

Serie B - verso la decima giornata : sfida a distanza tra Benevento e Crotone : Il campionato di Serie B non si ferma e, dopo un lungo weekend calcistico, riprende immediatamente con la decima giornata che si giocherà nel turno infrasettimanale. Sulle dieci partite totali, otto di queste si disputeranno martedì 29 ottobre, due soltanto invece mercoledì 30 ottobre a chiudere la giornata. I match della decima giornata in programma martedì Tutto pronto per la decima giornata di Serie B che vedrà 16 squadre scendere in campo ...

Video/ Crotone Venezia - 3-2 - : highlights e gol. Golemic chiude il match - Serie B - : Video Crotone Venezia, risultato finale 3-2,: highlights e gol della partita, valida per la nona giornata del Campionato di Serie B.

Serie B - super Golemic manda in estasi lo Scida : il Crotone aggancia il Benevento in vetta : Nella 9^ giornata del campionato di Serie B, il Crotone di Giovanni Stroppa ottiene un successo fondamentale, tre punti che portano i calabresi al primo posto, grazie sopratutto alla pesante sconfitta del Benevento sul campo del sempre insidioso Pescara. I pitagorici superano il Venezia con un combattuto 3-2 che viene sancito dalla seconda rete consecutiva del difensore Golemic, capace di ripetersi dopo la marcatura provvidenziale di settimana ...

Risultati Serie B - 9^ giornata – Tonfo Benevento - il Crotone fa tris e lo aggancia in vetta : la classifica [FOTO] : Risultati Serie B – Si torna in campo in Serie B. Si gioca la nona giornata. L’anticipo del venerdì è appannaggio dell’Ascoli, che batte di misura l’Entella. Sabato alle 15 Tonfo Benevento. Prima sconfitta stagionale per i ragazzi di Inzaghi, e che sconfitta: 4-0 a Pescara. Ne approfitta il Crotone, che batte per 3-2 il Venezia e aggancia la vetta. Pari Chievo a Cosenza ed Empoli a Trapani. 1-1 tra Salernitana e ...

Serie BKT 9° giornata il Crotone infligge la prima sconfitta esterna al Venezia e balza in testa. Doppietta di Simy e gol di Golemic : Crotone 3 Venezia 2 Marcatori: Aramu 9°, Simy 35°, Simy 55°, Capello 78°, Golemic 84° Crotone (3-5-2): Cordaz, Marrone (Cuomo),