Milano : Sala - ‘mi interessa riflessione su tema Craxi - non ciò che pensa Stefania’ : Milano, 29 nov. (Adnkronos) – “Mi dispiace che Stefania Craxi pensi che il fatto di non pensare alla via” da intitolare a Bettino Craxi, il padre, “sia un modo per sfuggire al tema, è assolutamente il contrario. Dopodiché sono interessato a una riflessione sul socialismo, non moltissimo a quello che pensa Stefania, perché il tema è più alto. Sono interessato a capire se i milanesi sono pronti a questa riflessione”. ...

Bettino Craxi - una via a Milano a 20 anni dalla morte? Scontro tra Sala e i figli del leader : Una via a Milano dedicata a Battino Craxi? Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala è tornato a parlare del ventennale della morte di Bettino Craxi, che si terrà a gennaio, e del modo in cui...

Stefania Craxi : "Milano dedichi una via a mio padre". Il sindaco Sala : "Rischia di riproporre contrapposizioni" : Botta e risposta tra la figlia di Bettino Craxi, Stefania, e il sindaco di Milano, Giuseppe Sala. La figlia del leader socialista, morto in Tunisia nel 2000, commentando il dibattito innescato dalle parole del primo cittadino milanese che ha aperto a una riflessione sulla figura di Craxi a venti anni dalla morte, ha detto: “Basta ‘chiacchiere e tabacchiere di legno’. Le forze di opposizione sono d’accordo. ...

Sala (sindaco Milano) : «Si tratta di uno stadio o è una operazione immobiliare?» : La Gazzetta dello Sport ha pubblicato, oggi, un’intervista al sindaco di Milano, Giuseppe Sala. Sulla questione della riqualificazione del Meazza posta come condizione a Inter e Milan ha detto: “Riconosco che il termine rifunzionalizzazione non è chiaro. Io chiedo se esiste la possibilità di trasformare l’attuale San Siro in un impianto più piccolo, mantenendo per esempio solo il primo anello”. Del progetto per il nuovo stadio ...

Conte a Milano - aperitivo e passeggiata con Sala in Galleria. Il premier : “Città che ci inorgoglisce - no frattura tra livello locale e nazionale” : aperitivo in galleria per Conte e Sala offerto dal primo cittadino di Milano. Dopo aver preso parte alla prima tappa di ‘Asset – L’Intellig&nce per le imprese’, a Palazzo Reale, il premier si è fermato col sindaco di Milano al Camparino in Galleria Vittorio Emanuele II, dove i due hanno brindato con un cocktail Camparino. Poi insieme hanno attraversato a piedi la galleria, per arrivare a Palazzo Marino L'articolo ...

Minacce a Conte - la Procura di Milano apre un’inchiesta : il sindaco Sala intanto esprime la propria solidarietà : La Procura di Milano ha deciso di aprire un’inchiesta a carico di ignoti per le Minacce rivolte ad Antonio Conte Le Minacce ricevute nella giornata di giovedì 14 novembre da Antonio Conte hanno spinto la Procura di Milano ad aprire un’inchiesta, al momento a carico di ignoti. Lapresse/Mourad Balti Touati L’indagine, avviata per Minacce aggravate e detenzione di munizioni, è partita in seguito alla lettera ricevuta ...

Milano - Anpi e Sentinelli organizzano mail bombing contro l’evento di Altaforte : hotel toglie la disponibilità della sala congressi : Doveva esserci il gotha del sovranismo di casa nostra, dallo psichiatra Alessandro Meluzzi al filosofo Diego Fusaro, fino al leader di Casapound, Simone Di Stefano. Riuniti per dibattere sulla “libertà d’espressione” e “sull’importanza delle scelte personali in un’epoca di oscurantismo”, nonché per lanciare la campagna abbonamenti del mensile di estrema destra Il Primato Nazionale. Ma nel giro di nemmeno un’ora l’evento denominato ...

Beppe Sala contro il ministro Provenzano - scontro nel Pd : "Giù le mani da Milano" : Durante il forum organizzato da Huffington Post a Milano, il ministro del Sud Giuseppe Provenzano ha apostrofato la "locomotiva d'Italia", sostenendo che "Milano dà meno di quanto riceve. Una città che attrae ma non restituisce nulla al Paese". L'intervento del ministro arriva a pochi giorni dalla p

Sala risponde a Provenzano : «A Milano la metà delle multinazionali. Non possiamo cacciarle» : Il sindaco della metropoli sottolinea l’attrattività di Milano, ma ammette che serve cercare formule per allargare il loro raggio di azione anche altrove. Osservatorio Assolombarda: tra il 2024 e il 2018 crescita doppia rispetto alla media nazionale

Beppe Sala è sempre più vicino a ricandidarsi come sindaco di Milano : Ha sempre detto che scioglierà la riserva quando alle elezioni comunali mancherà un anno, quindi la prossima primavera, ma il sindaco di Milano Giuseppe Sala si è per la prima volta sbilanciato un po' più del solito: "Credo che il ricandidarmi a Milano possa essere un'ipotesi molto solida", ha detto al teatro Franco Parenti dove ha partecipato al Festival Linkiesta e ha citato anche "l'amico Michael Bloomberg" che fa ha annunciato ...

Elezioni Milano 2021 - il sindaco Sala parla della sua possibile ricandidatura : “Ipotesi molto solida” : A poco più di un anno dalle Elezioni amministrative a Milano, il sindaco Beppe Sala si sbilancia su una sua possibile ricandidatura: “Francamente non so cosa farò, per fare politica ci sono tanti modi. Credo che ricandidarmi possa essere un’ipotesi molto solida però poi…”. Parole che pronuncia durante la sua partecipazione a Linkiesta Festival al Teatro Parenti prima di essere interrotto da un lungo applauso. E ripete: ...

Milano - Sala : ipotesi solida ricandidarmi : 12.16 "Francamente non so cosa farò, per fare politica ci sono tanti modi. Credo che ricandidarmi a Milano possa essere una ipotesi molto solida, però poi...". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a Linkiesta Festival. Il suo discorso è stato interrotto dagli applausi al Teatro Franco Parenti. Dunque l'attuale sindaco di Milano sta pensando seriamente all'ipotesi di tentare il bis come candidato del centrosinistra.La decisione ...

Si farà il nuovo Stadio a Milano - arriva l’ok del Comune. Giuseppe Sala : “No a opere fuori dal piano”. E il Meazza : La Giunta del Comune di Milano ha dato il via libera per la realizzazione di un nuovo Stadio nel capoluogo meneghino sulla base di quanto proposto da Milan e Inter. Il Sindaco Giuseppe Sala è però stato chiaro su un punto: “Eventuali altre opere come spazi commerciali, uffici, hotel, avranno l’autorizzazione solo nella misura prevista dal corrente Piano di Governo del Territorio del Comune”. Il primo cittadino ha ribadito la volontà di ...

Beppe Sala ha spiegato qual è il problema con il nuovo stadio di Milano : Ha detto che il problema non è lo stadio ma il fatto che intorno Inter e Milan vorrebbero costruire «hotel, uffici e centri commerciali»