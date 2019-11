M5S | Di Battista | ‘sacrosanto Imu Chiesa e conflitto interessi’

Fonte : calcioweb.eu

(Di venerdì 29 novembre 2019) Roma, 29 nov. (Adnkronos) – E’ “sacrosanto” il recupero delle tasse non versate da parte dellaCattolica e di altri istituti religiosi. Lo scrive Alessandro Disu Fb, dove torna sulla sua intervista al Fatto Quotidiano e se la prende con la Repubblica per un retroscena sul ritrovato asse con Luigi Di Maio che spingerebbe, secondo il quotidiano, il M5S a destra. Nell’intervista di oggi, “ho ribadito le mie idee, e sono sempre le stesse – rivendica l’ex deputato romano – Ho insistito sulla necessità di una legge suldi interessi” perché “oggi non si corrompe più con le bustarelle, si ‘corrompe’ con consulenze e pagando politici per partecipare a convegni e conferenze”.L'articolo M5S: Di, ‘sacrosanto Imuinteressi’ sembra essere il ...

eziomauro : Guerra al premier e al Pd. Di Maio e Di Battista riportano a destra il M5S - La7tv : #lariachetira @LucianoNobili (Italia Viva): 'Il M5S per noi resta un avversario con cui facciamo un pezzo di strada… - aspettaaspetta : RT @CieloItalia: Se succede? Ma questi stanno fuori di testa. Alessandro Di Battista, siluro sul governo: 'Se succede, il M5s non può con… -