London Bridge | attacco terroristico | un morto e 4 feriti | ucciso l' aggressore «Indossava

Londra - aggressore London Bridge è morto : 17.41 L'uomo che ha accoltellato oggi alcuni passanti nella zona del London Bridge ,a Londra , è morto in seguito alle ferite riportate dagli spari degli agenti. Lo ha reso noto Scotland Yard in una breve dichiarazione su quanto accaduto. L'uomo, che ha seminato il terrore accoltellando diversi passanti, indossava un finto giubbotto esplosivo.

Polizia uccide un uomo sul London Bridge - arrestato l’aggressore. Scotland Yard - “terrorismo” : E' di un morto e 4 feriti il primo bilancio dell'attacco avvenuto oggi a Londra. Una sparatoria e' avvenuta sul London Bridge dove un uomo che correva con un coltello in mano e' stato raggiunto da colpi d'arma da fuoco. Scotland Yard ipotizza che l'attacco sia legato al "terrorismo", aggiungendo tuttavia che le circostanze siano ancora "non chiare". Il London Bridge e' in stato di blocco da circa due ore dopo che le autorita' di Polizia hanno ...