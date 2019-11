Imprese | assessore Marcato | ‘governo investa in ricerca e sviluppo’

Fonte : calcioweb.eu

(Di venerdì 29 novembre 2019) Venezia, 29 nov. (Adnkronos) – ‘I dati che emergono dall’indagine SWG sono eclatanti: 4 veneti su 5 ritengono che lo Stato rappresenti un freno allo sviluppo economico della Regione del Veneto. Fra gli elementi di criticità la mancanza dell’autonomia e i ritardi nella banda ultra larga, oltre alla carenza di iniziative a favore di innovazione e, tema sul quale lo Stato risulta assente. Credo che serva una virata forte e robusta del Governo.”. Lo ha affermato oggi l’regionale allo sviluppo economico Robertointervenuto al convegno tenutosi oggi pomeriggio a Monastier (Treviso) nella sede di Texa dal titolo ‘Il Veneto di domani: i freni allo sviluppo. Presentazione dell’indagine SWG condotta sue cittadini del Veneto”.‘Emerge con forza il tema delle infrastrutture ‘ continua ...

