Greenpeace svela i piani dell’European Green Deal della commissione Ue | “Impatto minimo

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 29 novembre 2019) Un programma incerto e inefficace rispetto a quel che già constatiamo quotidianamente, ovvero gli impatti sempre più pesanti sulle nostre vite dell’emergenza climatica in corso. Cosìdefinisce il cosiddetto “European” redatto dallaEuropea, di cui ha ottenuto e diffuso una bozza recente. «Si tratta di un programma ampio, per fortuna assai distante dell’agenda di deregulationJunker, ma basta guardare oltre i titoli per vedere che le misure proposte sono deboli, parziali o del tutto assenti», dichiara Franziscka Achtemberg diEu. Secondo l’organizzazione ambientalista, più tempo si perde – e abbiamo già perso mezzo secolo – per intervenire modificando e adattando le nostre economie e le nostre società, più costosi e difficili saranno i cambiamenti. Una transizione giusta è, soprattutto, una transizione rapida che ...