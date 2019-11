Duro botta e risposta tra Marco Travaglio e Bruno Vespa | “Dice che non lo invito mai a

Fonte : baritalianews

(Di venerdì 29 novembre 2019) Untra, direttore del Fatto Quotidiano egiornalista e conduttore di uno dei più seguiti programmi su Rai 1, Porta a Porta.è stato inviato a Un Giorno da Pecora su Rai Radio 1. Durante l’intervento i due conduttori del programma, Geppi Cucciari e Giorgio Lauro, hanno punzecchiatosulle dichiarazioni rilasciate daproprio sul conduttore di “Porta a Porta”. Il direttore del Fatto Quotidiano aveva dichiarato di non essere stato mai invitato a Porta a Porta da. Ladiè stata ironica ma allo stesso tempo pungente: “Non ha mai messo piede nello studio ma ha partecipato a Porta a Porta in collegamento, il 4 dicembre 2016, forse non ha resistito alla tentazione di festeggiare la sconfitta di Matteo Renzi al referendum. Per noi da allora il 4 dicembre è un ...

adriana_fenzi : @EugenioCardi Dipende, di solito chi i soldi se li è guadagnati in anni di duro lavoro tende ad essere più umile e… - elleci42 : @ADV58WORDL Oh, mi dispiace che tu abbia capito così... Nella botta emotiva che ho subìto mi sono dimenticato di di… - teconmiele : @xravengirl e se per giunta ci si demoralizza ovvio che ci si blocca. Su questo posso dirti che tener duro anche so… -