Dragon Quest I | II e III Switch - recensione

Dragon Quest Builders 2 per PC ha una data di uscita : Square Enix Ltd. ha annunciato che l'acclamatoRPG block-building Dragon Quest Builders 2 arriverà su PC (Steam) il 10 dicembre. La versione Steam avrà tutti i contenuti scaricabili (DLC) usciti in precedenza con il Season Pass della versione per PlayStation 4, ovvero nuovi contenuti, ricette, tagli di capelli, vestiti e nuove aree da esplorare. Questo include i DLC Pacchetto Kaldoh, Pacchetto Acquario e Pacchetto Modernista.Da oggi fino al 6 ...

Dragon Quest 11 su Switch : una brillante e ingegnosa conversione - analisi comparativa : Siamo stati davvero entusiasti di analizzare il porting per Switch di Dragon Quest 11, un titolo che il nostro pubblico ci ha caldamente invitato a considerare sulla scia della sua release di settembre. Si tratta di una conversione eseguita con successo di un gioco realizzato tramite Unreal Engine 4 che ha persino messo a dura prova la GPU di PlayStation 4, e nonostante ciò la conversione Switch è venuta molto simile, per certi versi addirittura ...

Dragon Quest : La serie originale disponibile su Nintendo Switch : Square Enix ha annunciato che i primi tre giochi dell’amata serie RPG, Dragon Quest®, sono ora disponibili su Nintendo Switch™, per la prima volta su una console in Europa. Questi titoli sono perfetti per i fan di vecchia data e anche per i nuovi giocatori che vogliono scoprire Questi classici della storia dei videogiochi. Ogni gioco della leggendaria trilogia di Erdrick può essere acquistato individualmente in formato ...