Clima e ambiente | gli incendi Amazzonia accelerano lo scioglimento dei ghiacciai delle

Care sardine - venite in piazza il 29 (e parlate anche di Clima e ambiente) : Del movimento delle sardine si è parlato molto, anche grazie all’ “endorsement” di molti giornali a suo favore, perché visto come l’espressione di una sana e giovane rivolta civile contro i nazionalismi rinascenti, e in particolare contro la Lega di Salvini. E non c’è dubbio, anche a me ha fatto estrema allegria vedere queste piazze piene, di giovani e meno giovani: persone stanche di subire, stanche di vedere ...

Ambiente - Coldiretti : record di gas serra nel secondo anno più caldo di sempre. Il decalogo della spesa salva Clima : Il nuovo record dei livelli di gas serra viene fatto segnare in un 2019 che si classifica fino ad ora come il secondo più caldo di sempre sul pianeta facendo registrare una temperatura media nei primi dieci mesi sulla superficie della terra e degli oceani, addirittura superiore di 0,94 gradi rispetto alla media del ventesimo secolo. È quanto emerge dalle elaborazioni Coldiretti sulla base degli ultimi dati del Noaa, il National climatic Data ...

Ambiente - presidio di Fridays for future davanti Palazzo Lombardia : “Disattesi impegni presi da istituzioni. Decreto Clima? Insufficiente” : “Basta negazionismo, vogliamo che la Regione approvi la dichiarazione di emergenza ambientale”. È questo l’appello degli attivisti lombardi di Fridays For future che ieri sera, venerdì 22 novembre, hanno manifestato davanti a Milano di fronte a Palazzo Lombardia. In attesa del quarto sciopero mondiale per il clima previsto per venerdì prossimo, i ragazzi e le ragazze di FFF chiedono al presidente Fontana di approvare una serie di misure non solo ...

Dl Clima - Costa : “Il primo decreto legge su ambiente e Clima” : “Questo è il primo decreto legge sull’ambiente e sul Clima della storia della Repubblica italiana e questa è una bella soddisfazione e un grande orgoglio per me come ministro dell’ambiente e per questa maggioranza che ringrazio”. Così il ministro dell’ambiente Sergio Costa al convegno dal titolo ‘decreto Clima, primo atto del Green new deal’ questo pomeriggio al Senato dopo il via libera del ...

Clima : Legambiente - a Roma 100mila persone in aree a rischio idrogeologico (2) : (Adnkronos) – Come raccontato nel dossier di Legambiente, gli impatti peggiori che arriveranno comprendono l’innalzamento del livello del mare. Senza tagli alle emissioni di carbonio, entro la fine del secolo, l’oceano aumenterà tra 61 cm e 110 cm, 10 cm in più rispetto alla stima precedente, secondo Ipcc; tra le 40 aree a maggior rischio inondazione in Italia, 3 sono nel Lazio: la piana Pontina, quella di Fondi e la foce ...

Clima : Legambiente - a Roma 100mila persone in aree a rischio idrogeologico (3) : (Adnkronos) – La temperatura aumenta e nella Capitale la media nel periodo 1971-2000 è stata di 16,3°C, mentre nel periodo 2001-2018 si è alzata a 17,1°C con un incremento di 0,8°C. Le precipitazioni invece, anche se arrivano con violenza crescente, sono diminuite, secondo dati Istat sono state a Roma di 789,3 mm media annua tra il 1971 e il 2000, mentre tra 2002 e 2016 di 768,2 in diminuzione del 2,7%. L'articolo Clima: Legambiente, ...

Clima : Legambiente - a Roma 100mila persone in aree a rischio idrogeologico : Roma, 19 nov. (Adnkronos) – Dal 2010 ad oggi, sono 193 i casi di danni a infrastrutture da piogge intense, 73 i giorni di stop a metropolitane e treni urbani nelle principali città italiane: 26 giorni a Roma. Nella Capitale oltre 100mila persone vivono in aree a rischio idrogeologico e i beni storici immobili esposti a rischio alluvioni sono 2.204 anche nel centro storico. Sono i dati del dossier di Legambiente ‘Città Clima ...

Eco Menù : 10 consigli per una spesa amica del Clima e dell’ambiente : Greenpeace pubblica oggi un “Eco Menù” con dieci consigli per una spesa amica del clima e del Pianeta. Il cibo è sempre più al centro della nostra attenzione. Oltre ai temi del gusto, della salute e della tradizione, c’è un altro argomento che è sempre più associato al cibo: quello dei cambiamenti climatici e della sostenibilità ambientale. Il sistema alimentare è responsabile di circa un quarto delle emissioni di gas serra, e questo “peso” è in ...

Greta Thunberg - Al Bano Carrisi sbotta : "Ambiente? Io parlo del Clima dal 1986" : Per quanto riguarda l'ambientalismo, Al Bano Carrisi ha qualcosina da dire a Greta Thunberg. Ne parla nell'intervista a Libero di oggi in esclusiva. Senta, lei che ha cantato prima di tutti una canzone ambientalista - Cara Terra Mia - cosa pensa del fenomeno Greta Thunberg? "Ben venga", risponde Al

Clima - Legambiente : “Le città hanno bisogno di più alberi e spazi verdi” : Nella lotta ai cambiamenti Climatici anche il verde urbano rappresenta una preziosa ed efficace risorsa. Da Catania a Forlì, passando per Milano e Verona arrivano alcune buone pratiche green che hanno al centro proprio il verde urbano e che lasciano ben sperare, perché piantare alberi in città non è solo una questione estetica e di arredo ma riguarda anche la qualità di vita delle persone e dell’aria che respirano. Le piante e le zone ...

Dall’Amazzonia all’Artico - passando per l’acqua : dialoghi scientifici su Clima - ambiente - scienza : Tre eventi su altrettanti argomenti di grande attualità che chiamano in causa la scienza, l’opinione pubblica, i decisori che devono tenere conto di come, quando si parla di cambiamenti climatici, la dimensione planetaria e la dimensione locale vanno spesso raccontate insieme. Per questo la scienza cerca linguaggi nuovi e apre i luoghi della ricerca a tutti per capire, per vedere, per partecipare alla complessità di un tema che è di grandissima ...