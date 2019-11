Surf | Mondiali ISA SUP and Paddleboard 2019 | oro per Claudio Nika e bronzo per Caterina

Fonte : oasport

(Di giovedì 28 novembre 2019) Team Italia che fa parlare di sé neiIsa di SUP andandati in scena a El Salvador, sulla spiaggia di El Sunzal. Il Bel Paese ha conquistato ben due medaglie nelle gare sprint: l’oro die ildiStenta. Il nostro portacolori ha impressionato tutti nella divisione maschile, aggiudicandosi la prova con il tempo migliore (59 secondi). Un riscontro sufficiente per imporsi e ottenere l’oro, il primo italiano a centrare questo target. Nella sprint SUP Femminile, l’azzurra Stenta si è giocata le proprie carte contro la francese Amandine Chazot, la brasiliana Jessika Matos de Souza e la statunitense Howson. L’italiana ha conquistato la terza posizione, nella gara che ha sorriso all’americana, davanti a de Souza. giandomenico.tiseo@oasport.it Twitter: @Giandomatrix Clicca qui per mettere “Mi piace” ...

GdelleValli : Surf, Mondiali ISA: bronzo per le rivane Caterina Stenta e Cornelia Rigatti. I risultati - FERCOMCASARZA : e bravo Simone !!!!! -