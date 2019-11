Pedaggi autostrade A24 A25 | bloccato per due anni aumento pedaggi

Fonte : abruzzo24ore.tv

(Di giovedì 28 novembre 2019) L'Aquila - “Esteso per i prossimi due, fino a ottobre 2021, il blocco dell’deiper la A24 e la A25. Dopo aver ottenuto l’approvazione della mia riformulazione agli emendamenti al decreto Sisma che impediva la maggiorazione delle tariffe delle duegià per un anno, arriva un nuovo e ulteriore successo a beneficio dei cittadini che già subiscono i disagi di vivere in zone colpite dai terremoti. Un nuovo emendamento da me proposto e recepito dalla Commissione prolunga ulteriormente il blocco degli aumenti. Un messaggio di evidente vicinanza a cittadini e Sindaci che si erano mobilitati. Ancora una volta il governo e questa maggioranza hanno dimostrato di essere attenti alle esigenze dei territori e alle preoccupazioni manifestate dagli amministratori”. Lo dichiara la deputata democratica Stefania Pezzopane, relatrice del provvedimento, a ...

