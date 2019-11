Lee Sedol | il campione di Go si ritira per sempre | L' intelligenza artificiale è

Fonte : repubblica

(Di giovedì 28 novembre 2019) Il 36enne sudcoreano Lee, fenomeno del complicato gioco da tavola cinese, molla tutto: "Non mi sentirei mai il primo al mondo, ci sarebbeun'altra entità in grado di battermi". Quell'entità è AlphaGo di Google. Ultima sfida contro un'altra AI

