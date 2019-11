Bioeconomia dei rifiuti organici e delle biomasse | al via l’11° Master del CNR

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 28 novembre 2019) Approfondire la ricerca, l’innovazione e i nuovi paradigmi dell’economia circolare, per valorizzare sistemi e processi sostenibili per il recupero die lo sviluppo di bioprodotti innovativi. Con questo obiettivo parte da gennaio 2020 l’undicesima edizione delin “dei”, organizzato da CNR – Istituto di Biologia e Biotecnologia Agraria e AMSAF – Associazione Milanese Laureati in Scienze Agrarie e in Scienze Forestali. Ilrinnova quest’anno la collaborazione, avviata nella precedente edizione, con il Consorzio Italiano Compostatori (CIC), la principale organizzazione italiana che rappresenta sia gli impianti di riciclo deipubblici e privati, che le aziende, gli Enti e gli Istituti di Ricerca interessati al tema della valorizzazione del biowaste. Ilsi rivolge non soltanto a giovani ...

