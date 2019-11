Raggi a Regione | se discarica serve la faremo | però secondo norme

Il blitz della Raggi in Regione : "Basta discariche a Roma. Sì a nuovo piano rifiuti" : Virginia Raggi fa un ‘blitz’ alla Regione Lazio, per dire che Roma non accetterà altre discariche: “Oggi sono qui in Regione Lazio insieme ai presidenti dei Municipi di Roma per dire una cosa chiara: non vogliamo nuove discariche nella nostra città dopo che per 60 anni Roma ha sopportato il sito di Malagrotta, il più grande d’Europa, e visto che ne esistono già altre attive e capienti nel ...

Taranto - Raggiunto l'accordo tra Mittal - Regione - Comune e Confindustria : Emanuela Carucci Oggi un nuovo incontro nello stabilimento siderurgico più grande d'Europa a cui hanno partecipato il presidente della Regione, il sindaco di Taranto, il presidente di Confindustria Taranto e l'amministratore delegato di Arcelor Un nuovo incontro c'è stato oggi nello stabilimento siderurgico di Taranto tra le aziende dell'appalto-indotto, il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, il sindaco di Taranto, ...

Tidei : linea Regione Lazio corretta - Raggi incapace e prepotente : Roma – “L’ordinanza emessa da Virginia Raggi per il trasferimento di 1.000 tonnellate al giorno di rifiuti di Roma nella discarica di Civitavecchia rappresenta un atto di prepotenza e di incapacita’ inaudita. Questa decisione va immediatamente fermata. È impensabile scaricare sul territorio di Civitavecchia un problema che va risolto in casa: serve una discarica dentro i confini della Capitale e la sindaca questo lo sa da ...

Roma - incubo rifiuti : la Regione è pronta a commissariare Raggi : La giornata finisce a Fosso del Crepacuore, il nome non proprio ben augurante, di una località di Civitavecchia dove la Raggi vuole mandare i rifiuti di Roma. E comincia con la Regione che si...

Rifiuti Roma - torna l’emergenza. La Regione : “Raggi individui soluzione o commissariamo”. Comune : “Per ora andranno a Civitavecchia” : “Se qualcuno non mi dice subito dove portare l’indifferenziata, entro lunedì le strade di Roma si ritroveranno invase da tonnellate d’immondizia”. Stefano Zaghis è una furia. Da giorni il presidente dell’Ama Spa, la municipalizzata che gestisce la raccolta dei Rifiuti nella Capitale, sta scrivendo a tutte le istituzioni, prefettura in primis, pur di ottenere risposte che non arrivano. Anche perché Nicola Zingaretti e Virginia Raggi sono tornati ...

Pd e Civica : con sfacciataggine Raggi intima a Regione di scegliere area discarica : Roma – “Dopo aver inviato le immondizie di Roma in mezza Europa utilizzando impianti e discariche di altre regioni e di altri stati oggi la sindaca Raggi ha la sfacciataggine di intimare alla Regione e al presidente Zingaretti la necessita’ di una discarica a seguito della chiusura della discarica di Colleferro. Non c’e’ peggior sordo di chi non vuole ascoltare. Anzi in questa vicenda la sindaca Raggi ha un ...

Raggi : Regione indichi entro oggi sito per conferimento rifiuti : Roma – “Indicare senza indugio e non oltre la data del 21/11/2019 un sito alternativo” dove conferire circa 1.100 tonnellate al giorno di scarti di rifiuti, “onde scongiurare una grave crisi nella raccolta” a seguito della chiusura della discarica di Colleferro. È la richiesta contenuta in una lettera urgente inviata, ieri in tarda serata, dalla sindaca di Roma Virginia Raggi al presidente della Regione Lazio, ...