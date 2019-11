Mio marito è un assassino Non lo abbandono | ma non lo perdono L' amore? Non c' è

Partinico - la moglie dell’assassino di Ana di Piazza : “È Mio marito - non l’abbandono” : "Mi potete dire tutto quello che volete, ma è mio marito, è il padre dei miei figli e non rimarrà solo. Pagherà". Parla Maria Cagnina, la moglie di Antonio Borgia, l'imprenditore di Partinico che ha ucciso a coltellate e bastonate la giovane amante incinta. La donna ha attribuito il crimine del marito a un 'momento di follia'.Continua a leggere

La Prova del Cuoco - gelo sulla concorrente : «Ringrazio Mio marito che mi ha permesso di partecipare : è molto geloso» : «Sono Natascia, sono sposata da un anno e ringrazio mio marito che mi ha permesso di venire qui». Bufera alla Prova del Cuoco dopo le parole di una concorrente di Vasto, in provincia di Chieti, proprio nel giorno della giornata contro la violenza sulle donne. La donna ha confidato alla conduttrice, Elisa Isoardi, che il marito è un po’«gelosino»: motivo per cui le ha concesso solo a fatica di partecipare alla trasmissione. La reazione della ...

Pino Daniele - la moglie Fabiola Sciabbarrasi scrive un libro : “Ecco chi era davvero Mio marito” : Si intitola “Resta l’amore intorno – La mia vita con Pino” il libro che Fabiola Sciabbarrasi, moglie di Pino Daniele, ha scritto con Mapi Danna. Un volume che racconta il legame con l’artista e anche il momento tragico in cui è venuto a mancare il 4 gennaio 2015. “Non ho mai voluto scrivere, ho avuto dubbi fino all’ultimo. – ha raccontato Fabiola in una intervista a La Repubblica – Poi ho capito che ...

Mariana Caniggia/ 'Mio marito Claudio ha rovinato la mia famiglia' - Non è la d'Urso - : Mariana Caniggia torna a Live - Non è la d'Urso per commentare la notizia del matrimonio dell'ex marito Claudio Caniggia con l'amante Sonia

Justine Mattera confessa : Per la foto nuda - Mio marito si è arrabbiato : Le foto sexy postate sui social da Justine Mattera hanno sempre fatto molto discutere e la showgirl, ospite di Pomeriggio Cinque, ha confermato che tra lei e il marito ci sono stati dei litigi proprio a causa degli scatti osè condivisi su Instagram. Accomodatasi nel salotto pomeridiano di Barbara d’Urso, la Mattera ha rivisto alcune delle foto incriminate passate in rassegna durante un video introduttivo e, ancor prima di confrontarsi ...

Mamma scomparsa da Palermo parla a "Chi l'ha visto" : "Sono fuggita da Mio marito - che controllava tutto" : Lavinia Greci La donna, che aveva fatto perdere le sue tracce, aveva mandato un messaggio tramite il suo avvocato dove comunicava di stare bene. Ora si trova in Germania e in un'intervista ha motivato la decisione di allontanarsi dal compagno Aveva fatto perdere ogni traccia di sé e i familiari, preoccupati che le fosse successo qualcosa, avevano fatto appello alla trasmissione di Raitre che si occupa di cercare le persone scomparse. ...

