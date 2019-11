Fondazione Open | Marattin | “Se ci sarà processo aspettiamo la Cassazione Do ut des tra

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 27 novembre 2019) “Abbiamo tutti il dovere di aspettare come andranno le indagini. Se ci saranno processi vedremo cosa dirà la, in un Paese normale si fa così”. A dirlo ai microfoni di Radio 24, ospite di Simone Spetia e Maria Latella a 24Mattino, il vice-capogruppo alla Camera di Italia Viva, Luigi, a proposito dell’inchiesta che riguarda la, la cassaforte della scalata al potere di Matteo Renzi. “Un do ut des tra i governi a guida Pd e il gruppo Toto? Non ho visto nulla di strano” ha dichiarato. Audio Radio24 L'articolo: “Se cila. Do ut des tra gruppo Toto e Renzi? Non ho visto nulla di strano” proviene da Il Fatto Quotidiano.

