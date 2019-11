Fdi | Donzelli | ' in bocca al lupo a Bignami commissario in Emilia'

Fonte : liberoquotidiano

(Di mercoledì 27 novembre 2019) Roma, 27 nov. (Adnkronos) - "Un grande inala Galeazzoper la nomina, ricevuta dal presidente Giorgia Meloni, aregionale di Fratelli d'Italia inRomagna. Sono convinto che saprà svolgere nel migliore dei modi il nuovo e importante compito grazie anche alla sua

vocedelpatriota : FDI, Donzelli: auguri a Bignami per nomina a Commissario Regionale di Fratelli d’Italia in Emilia Romagna… - vocedelpatriota : FdI, Donzelli: auguri a Ferro per nomina Commissario Regionale di Fratelli d’Italia in Calabria… - franco_sala : @marisaLaDestra @GiorgiaMeloni @FratellidItaIia @IsabellaRauti @CarolinaVarchi @FrancescoLollo1 @PTrancassini… -