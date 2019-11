CR4 | Malgioglio sbotta con Piero Chiambretti | “Che figura di mer*a”

Fonte : lanostratv

(Di giovedì 28 novembre 2019) Cristianocontro: “Ma chedi merd*a mi stai facendo fare!” Da Valeria Marini a Cristiano, da Iva Zanicchi a Lory Del Santo e Antonella Elia: è solo una parte del cast di, il programma diche è tornato su Rete 4 mercoledì 27 novembre. La prima puntata si è aperta con l’usignoloche in questa edizione non sarà più uccel di bosco. Cristianoto contro. Il conduttore ha messo in discussione il sedere che si vede nel video della canzone dell’opinionista di Barbara D’Urso, ‘Notte Perfetta’, sostenendo che quello è di una bellissima ragazza con il suo stesso abito: “Ma anche da dietro eri tu?”si è arrabbiato: “Il mio dietro? Lo conosci bene”. Il famoso paroliere non si è placato e ha continuato ...

400 Bad Request

Bad Request

Your browser sent a request that this server could not understand.