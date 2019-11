CorSport | Genk-Salisburgo | per entrambe l’unico obiettivo è vincere

Fonte : ilnapolista

(Di mercoledì 27 novembre 2019) Chi sicuramente aspetta che il Napoli faccia un passo falso è il, scrive il Corriere dello Sport, che intanto però devecontro il. Un pareggio non servirebbe a nulla alla squadra di Marsch, almeno nell’ottica della qualificazione, perché se arrivasse a pari punteggio con il Napoli entrerebbero in gioco gli scontri diretti. Anche ilnon ha intenzione di lasciare punti per strada. L’intenzione è di agganciare ile vendicarsi magari del 6-2 dell’andata. Haaland giocherà, ha annunciato Marsch ma non è al meglio della condizione. Il, invece, non avrà a disposizione Heynen, che non è riuscito a recuperare. A centrocampo si gioca la maglia da titolare Ianis Hagi. Fuori anche il portiere Vukovic. Ilsi presenta all’appuntamento con un nuovo allenatore, Wolf è appena subentrato a Mazzù ed esordisce in Champions stasera. L'articolo: ...

napolista : CorSport: #GenkSalisburgo, per entrambe l’unico obiettivo è vincere Il pareggio non serve alla squadra di Marsch p… -