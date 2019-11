World Beyond | su Amazon Prime Video arriva uno spin-off di The Walking Dead

The Walking Dead : World Beyond - 5 cose da sapere sul nuovo spin-off : The Walking Dead: World Beyond è finalmente realtà. Dopo tanto tribolare finalmente la produzione e gli sceneggiatori sono riusciti a mettere insieme il titolo del nuovo spin-off di The Walking Dead. Se in un primo momento sembrava che la nuova serie dovesse avere un titolo tutto nuovo e slegato dalle sue origini, sembra che poi qualcosa sia sfuggito di mano alla luce del grande annuncio avvenuto domenica sera dopo il finale di metà stagione di ...

