Violenza sulle donne | il consigliere leghista | Il 90% delle denunce sono false

Violenza sulle donne - consigliere Lega : “Il 90% delle denunce sono false”. Attacchi dalle opposizioni. Carroccio : “Ci dissociamo” : Nella giornata contro la Violenza sulle donne ed è subito polemica per un post su Facebook pubblicato dal consigliere comunale leghista di Casalecchio di Reno, alle porte di Bologna, Umberto La Morgia: “Il 90% delle denunce di Violenza di uomini su donne sono false e vengono archiviate intasando procure e tribunali. Ma questo non fa notizia”, ha scritto il membro del Carroccio. Affermazioni che hanno provocato gli Attacchi da parte ...

Taffo - il social media manager : “Lo spot contro la Violenza sulle donne? Contento di averlo fatto e mi prendo tutta la me**a possibile” : La polemica sull’agenzia funebre Taffo è più viva che mai. Lunedì, durante la Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, l’agenzia di pompe funebri più social che ci sia ha pubblicato un post che ha infiammato il dibattito. “Ci sono due tipi di donne”, hanno scritto su Instagram, Twitter e Facebook, pubblicando una bara da una parte e la scritta “Quelle che denunciano” dall’altra. “Purtroppo, troppe volte, anche ...

Violenza sulle donne : «Per il 24% degli italiani è colpa delle donne» : No, non è uno scherzo, anche perché sarebbe di pessimo gusto, anche se comunque meglio della realtà: secondo una rilevazione statistica sugli stereotipi sui ruoli di genere e l’immagine sociale della Violenza, realizzata dall’Istat, diffusa nella Giornata internazionale contro la Violenza sulle donne del 25 novembre, più di una persona ogni quattro, uomini e donne, pensa che siano le donne a provocare la Violenza, con il loro abbigliamento. Come ...

Violenza sulle donne - consigliere leghista : “Falso il 90% delle denunce - pensiamo agli uomini” : Il consigliere comunale Umberto La Morgia, è stato investito da una valanga di critiche su Facebook, in seguito a un post pubblicato ieri, in occasione della giornata mondiale contro la Violenza sulle donne in cui scrive: "Se vogliamo veramente parlare di pari opportunità, vorrei far presente che esiste anche la Violenza delle donne sugli uomini". Pd: "Parole inaccettabili, una follia".Continua a leggere

“Il 90% delle denunce di Violenza sulle donne è falso". Polemiche sul consigliere leghista : “Il 90% delle denunce di violenza di uomini su donne sono false e vengono archiviate intasando procure e tribunali”. Il post è apparso nella giornata contro la violenza sulle donne sul profilo di Umberto La Morgia, consigliere leghista di Casalecchio di Reno, un comune alle porte di Bologna. La frase ha scatenato le Polemiche da parte degli utenti, che hanno commentato il post.“Magari sarebbe bello che indicasse anche il ...

Violenza sulle donne - bufera sul consigliere leghista di Casalecchio : "Il 90% delle denunce è falso" : La denuncia della segretaria del Pd Alice Morotti sul post di Umberto La Morgia: "Nega l'evidenza, una follia"

Ultime notizie/ Ultim'ora oggi : Mattarella 'Violenza sulle donne è emergenza' : Ultime notizie di oggi, 26 novembre 2019: le parole di Mattarella contro la violenza sulle donne. Hong Kong, democratici vincono elezioni distrettuali.

Istanbul : lacrimogeni e proiettili di gomma alla manifestazione contro la Violenza sulle donne : Le donne che oggi manifestavano pacificamente a Istanbul, in Turchia, sono state represse dalla polizia con gas lacrimogeni e proiettili di gomma. In Turchia si sono finora registrati 378 femminicidi, un dato in costante crescita da alcuni anni a questa parte. Il corteo stava manifestando pacificamente.Continua a leggere

La prima Violenza sulle donne è quella islamica : Corrado Ocone ?Url redirect: https://www.nicolaporro.it/la-prima-violenza-sulle-donne-e-quella-islamica/La prima violenza sulle donneè quella commessa dall'islam

Crema - 28enne schiaffeggiata in piazza mentre osserva l’opera contro la Violenza sulle donne : Stava osservando le scarpette rosse, simbolo della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, quando uno sconosciuto l’ha schiaffeggiata. E’ accaduto questa mattina in piazza Duomo a Crema, secondo quanto riportato dal quotidiano La Provincia. La donna, Giada Biaggi, 28enne, docente della scuola cittadina “Munari” e giornalista, prima di rientrare a Milano dove risiede avrebbe deciso di passare nella piazza principale della città ...

Una panchina rossa a Montecitorio contro la Violenza sulle donne : Una panchina dipinta di rosso nel cortile d'onore di Palazzo Montecitorio è uno degli eventi che la Camera dei deputati ha organizzato per sensibilizzare i cittadini contro la violenza sulle donne. L'iniziativa fa parte del progetto "panchine rosse" degli Stati generali delle donne, vincitore del bando indetto nel 2017 dal Ministero delle Pari opportunità e consiste nel dipingere di rosso alcune panchine dislocate nei parchi e nelle vie delle ...

Violenza sulle DONNE FRASI/ Le frasi di 3 grandi donne del passato in questa Giornata : Giornata contro la VIOLENZA SULLE donne, iniziative in tutta Italia per sensibilizzare su questo grave problema. Mattarella: 'E' emergenza pubblica'.

Violenza sulle donne - il rapporto choc dell'Istat : per un italiano su quattro è colpa di come si veste : Gli italiani pensano ancora che la responsabilità della Violenza sessuale sia della donna. E' il risultato inquietante di un Report dell'Istat sui ruoli di genere. Per il 39,3 per cento della popolazione una donna può sottrarsi a un rapporto sessuale se davvero non lo vuole e per il 23,9 per cento l

Barbara D'Urso : 'chi ti picchia non ti ama'/ No alla Violenza sulle donne sui social : Barbara D'Urso dice no alla violenza sulle donne e sui social, con un video, lancia il messaggio: 'chi ti picchia non ti ama'.